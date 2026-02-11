　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比250円高の5万7850円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

58347.62円　　ボリンジャーバンド3σ
57850.00円　　11日夜間取引終値
57650.54円　　10日日経平均株価現物終値
56853.88円　　ボリンジャーバンド2σ
55982.00円　　5日移動平均
55435.00円　　一目均衡表・転換線
55360.14円　　ボリンジャーバンド1σ
54785.00円　　一目均衡表・基準線
53866.40円　　25日移動平均
52372.66円　　ボリンジャーバンド-1σ
51493.60円　　75日移動平均
50950.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
50878.92円　　ボリンジャーバンド2σ
49910.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49385.18円　　ボリンジャーバンド3σ
44892.80円　　200日移動平均


