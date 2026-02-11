日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比250円高の5万7850円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
58347.62円 ボリンジャーバンド3σ
57850.00円 11日夜間取引終値
57650.54円 10日日経平均株価現物終値
56853.88円 ボリンジャーバンド2σ
55982.00円 5日移動平均
55435.00円 一目均衡表・転換線
55360.14円 ボリンジャーバンド1σ
54785.00円 一目均衡表・基準線
53866.40円 25日移動平均
52372.66円 ボリンジャーバンド-1σ
51493.60円 75日移動平均
50950.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
50878.92円 ボリンジャーバンド2σ
49910.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49385.18円 ボリンジャーバンド3σ
44892.80円 200日移動平均
株探ニュース
