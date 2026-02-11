TOPIX先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12.5ポイント高の3867.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3918.84ポイント ボリンジャーバンド3σ
3867.50ポイント 11日夜間取引終値
3855.28ポイント 10日TOPIX現物終値
3822.43ポイント ボリンジャーバンド2σ
3776.70ポイント 5日移動平均
3726.01ポイント ボリンジャーバンド1σ
3705.00ポイント 一目均衡表・転換線
3690.25ポイント 一目均衡表・基準線
3629.60ポイント 25日移動平均
3533.19ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3451.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3446.65ポイント 75日移動平均
3436.77ポイント ボリンジャーバンド2σ
3349.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3340.36ポイント ボリンジャーバンド3σ
3119.08ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3918.84ポイント ボリンジャーバンド3σ
3867.50ポイント 11日夜間取引終値
3855.28ポイント 10日TOPIX現物終値
3822.43ポイント ボリンジャーバンド2σ
3776.70ポイント 5日移動平均
3726.01ポイント ボリンジャーバンド1σ
3705.00ポイント 一目均衡表・転換線
3690.25ポイント 一目均衡表・基準線
3629.60ポイント 25日移動平均
3533.19ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3451.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3446.65ポイント 75日移動平均
3436.77ポイント ボリンジャーバンド2σ
3349.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3340.36ポイント ボリンジャーバンド3σ
3119.08ポイント 200日移動平均
株探ニュース