　11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12.5ポイント高の3867.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3918.84ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3867.50ポイント　　11日夜間取引終値
3855.28ポイント　　10日TOPIX現物終値
3822.43ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3776.70ポイント　　5日移動平均
3726.01ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3705.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3690.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3629.60ポイント　　25日移動平均
3533.19ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3451.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3446.65ポイント　　75日移動平均
3436.77ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3349.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3340.36ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3119.08ポイント　　200日移動平均


株探ニュース