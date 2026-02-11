　11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の722ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

754.28ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
741.83ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
733.09ポイント　　10日東証グロース市場250指数現物終値
729.37ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
726.04ポイント　　200日移動平均
722.00ポイント　　11日夜間取引終値
718.60ポイント　　5日移動平均
716.92ポイント　　25日移動平均
704.47ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
702.00ポイント　　一目均衡表・基準線
702.00ポイント　　一目均衡表・転換線
697.11ポイント　　75日移動平均
692.01ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
685.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
679.56ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
664.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）


株探ニュース