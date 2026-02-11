神尾楓珠＆平手友梨奈が結婚 衝撃発表に祝福も殺到 2ショット披露で“似ている”との声も「美形夫婦すぎる」「お似合い」「顔が似ている夫婦が増えた」「目元が似ている！」
俳優の神尾楓珠（27）と歌手で俳優の平手友梨奈（24）が10日深夜、それぞれのインスタグラムを更新し、結婚を発表した。2人のコメント欄には多くの祝福の声が届いている。
【写真】似ている？カッコいい！2ショットを公開した神尾楓珠＆平手友梨奈
2人は連名で「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります」と投稿。
続けて「日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。平手も同様の書面とともに、神尾との2ショット写真を披露している。
衝撃発表に、それぞれのコメント欄には祝福が殺到。さらに「また顔が似ている夫婦が増えた」「美形夫婦すぎる お似合いおめでとうございますお幸せに」「相性がいいと顔面も似てるとは本当なんだなぁ」「びっくりなお二人！目元が似てる！引き続き、活動を応援してます」などといった感想が相次いで寄せられている。
神尾は1999年1月21日生まれ、東京都出身。2015年、ドラマ『母さん、俺は大丈夫』で俳優デビュー。以降、ドラマ『監獄のお姫さま』（17年）、ドラマ『3年A組 -今から皆さんは、人質です-』（19年）、映画『うちの執事が言うことには』（19年）、映画『兄に愛されすぎて困ってます』（19年）映画『HiGH＆LOW THE WORST X』（22年）、配信ドラマ『離婚しようよ』（23年）、ドラマ『真夏のシンデレラ』（23年）、ドラマ『いちばんすきな花』（23年）などに出演している。
平手は2001年6月25日生まれ、愛知県出身。アイドルグループ・欅坂46（現：櫻坂46）の元メンバーで、第1期生。2016年4月、欅坂46のデビューシングル「サイレントマジョリティー」で初選抜入り＆センターを務める。以降、「世界には愛しかない」「二人セゾン」「不協和音」などの楽曲でもセンターを担当し、“不動のセンター”と呼ばれる。16年7月、メンバー総出演のテレビ東京系ドラマ『徳山大五郎を誰が殺したか？』で連続ドラマ初出演。18年映画『響-HIBIKI- 』に初主演し、日本アカデミー賞新人俳優賞、日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞新人賞受賞。20年1月、欅坂46を脱退し同年3月からソロ活動を始める。その他、映画『さんかく窓の外側は夜』(21年)、映画『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』(21年)、ドラマ『風の向こうへ駆け抜けろ』(21年)、ドラマ『六本木クラス』(22年)、ドラマ『うちの弁護士は手がかかる』(23年)などに出演している。
■報告全文
皆様へ
いつも温かいご支援を賜り、本当にありがとうございます。
私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。
それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。
日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。
未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。
2026年2月11日
神尾楓珠 平手友梨奈
