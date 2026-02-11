「ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体・決勝」（１０日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

日本は丸山希（２７）＝北野建設＝、小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝で挑み、合計１０３４・０点で同種目初のメダルとなる銅メダルを獲得した。高梨にとっては１８年平昌五輪のノーマルヒル以来２大会ぶりのメダルとなった。

スーツ規定違反による悪夢の失格から４年。一度は引退もよぎった。この４年間は課題のテレマークや、スーツの問題。試行錯誤を繰り返し、成績も低迷した。それでも最後まで前を向きたどりついた４度目の夢舞台で、自身の選択が正しかったことを証明した。

ずっと笑顔を浮かべていた高梨だったが、４年前の団体戦でともに戦った伊藤有希とハグを交わした涙がこぼれた。「『お疲れ様、よく頑張ったね』ってハグしてくれて」。２０秒以上抱き合い、何度も伊藤が高梨の頭をなでた。丸山の台頭もある中で今回は団体戦メンバーには入れなかった戦友。思いを重ねた抱擁の瞬間に、互いに涙が溢れ出した。

「それまで我慢してたんですけど、涙が止まらなくなってしまった。４年前あったことから変わらずいてくれたことにも感謝ですし、こうして戻ってきてメダルを取った瞬間までずっと応援し続けてくれた力とか存在とか支えにも、ほんとに感謝の気持ちというか、それ以上に言葉があるんだったら表現したいくらい」と、感謝の言葉を並べた。