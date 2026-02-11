◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

代替開催となった１０日、東西で２重賞が行われ第７６回東京新聞杯・Ｇ３は、ルメール騎乗のトロヴァトーレが重賞２勝目をマークした。

本格化を感じさせる完勝だ。トロヴァトーレは中団後方から楽な手応えで差し脚を伸ばして悠々と先頭でゴールした。直線入り口では、隣にいた昨年の覇者ウォーターリヒトを突き放し、首＋首の着差以上の強さだった。ルメールも「３、４コーナーから自分でハミを取って、外に出したらすごくいい反応をしてくれた。乗ってから初めてこういう反応をしてくれました」とコンビ９戦目での変わり身に驚きの表情を浮かべた。

折り合い面に課題を抱え、なかなか勝ちきれないでいたが、今回は道中もスムーズそのもの。鹿戸調教師は「だいぶ大人になってきたね。この勝ち方なら楽しみです」と声を弾ませ、鞍上も「これならＧ１でも通用すると思う」と今後の活躍に太鼓判を押した。名手にまた一頭楽しみなお手馬が誕生した。（角田 晨）

トロヴァトーレ 父レイデオロ、母シャルマント（父エンパイアメーカー）。美浦・鹿戸雄一厩舎所属の牡５歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算１５戦７勝。主な勝ち鞍はダービー卿ＣＴ・Ｇ３（２５年）。総獲得賞金は１億９３６７万３０００円。馬主は（有）サンデーレーシング。