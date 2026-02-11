24時間人々の生命と生活を支える専門職「看護師」。中には、スペシャリストとして「専門看護師」や「認定看護師」の資格を取得し活躍する看護師もいる。「専門看護師」には14分野あり、そのうちの一つが、患者とその家族をケアする「家族支援専門看護師」だ。全国的にもまだ少ない「家族支援専門看護師」として、課題解決のため発信を続ける38歳の男性看護師に話を聞いた。

名古屋市中区の病院（「西大須 伊藤内科・血液内科」）に勤務する、中村剛士さん（38）。地元北海道で大学を卒業後すぐに看護師として働き始め、キャリアを積もうと6年前「家族支援専門看護師」の資格を取得した。

中村さんは家族支援について専門的に学ぼうと進学した大学院と仕事の両立は“至難の業”だったと当時を振り返る。

「当時、救急外来で勤務しながら大学院に通う日々は、想像以上に厳しいものでした。目の前の“いのち”を守るために全力を尽くした後、白衣を脱いで大学院に向かう。夜勤明けのふらつく体に、パソコンと資料を抱えて電車に乗る日々でした」（中村さん）

「家族支援専門看護師」は2008年に認定された分野で、病院や訪問看護ステーション、教育機関（大学）など様々な現場でエキスパートとして活躍している。

日本看護協会によると、2025年12月時点で、家族支援専門看護師の数は全国で102人。

「がん看護」「精神看護」など14分野に分かれる「専門看護師」の総数は3644人で、家族支援専門看護師は、そのうちわずか2.7％だ。一方で家族内での看護が中心となる昨今、専門的な支援のニーズが高まっている。

リビングの片隅ですすり泣く家族の存在

午前中は病院で外来の業務を、午後からは医師に同行しての訪問診療や、単独での

訪問看護の時間に充てられる。ゆっくり昼食をとる時間はなく、車で移動する合間に簡単におにぎりで済ませる日がほとんどだ。

これまで100以上の家族ケアに携わってきた中村さん。訪問診療を利用する患者とその家族には必ず介入するようにしていて、現在は、特に“困難を抱える”10件の家庭と向き合っている。「困難」とは、大切な人の病気や障害で、これまで当たり前にできていたことが、急に難しくなった家族で、どの家族にも起こりうる状態のことだと中村さんは言う。

看護師として患者の様子を看るのはもちろんだが、ケアにあたる家族の変化にも気を配る。在宅療養者の家族は、家庭内で看護の問題を抱え込むケースが珍しくないからだ。

忘れられない経験がある。

「リビングでご主人が診察を受けている時、奥さんが奥の方で泣いていたんです。 『大丈夫ですか?』と声をかけると『大丈夫だ』と言うんです。医療者の前では強がるご家族も多いのですが、よくよく聞くと、夜眠れない、ご主人の病状を考えると悲しくて…と話してもらえたので、そこから家族支援に入りました」（中村さん）

患者をケアする家族の体調が良くなければ、病院へ行くよう促したり、ヘルパーの頻度や訪問看護の回数を増やしたりするなど具体的なアドバイスやサポートを行い、最終的に奥さんは、ご主人の最期を自宅でしっかり看取ることができたそうだ。

「大丈夫」の言葉を見過ごさない

家族のケースは多種多様。患者をケアする家族の中で、1人に役割が偏っている場合はバランスを整えていったり、自宅で過ごすことを望む患者と、施設で暮らして欲しいと望む家族との間で意見が食い違った場合は、家族と共に話し合ったりすることも。

最優先は、患者本人の意思を尊重することだが、家族の苦労は、ヘルパーや訪問看護などの社会資源を活用しながら折り合いをつけていくのだと中村さんは語る。

家族から発せられる「大丈夫」の言葉は、本当に大丈夫か…？中村さんは、見過ごさないよう心掛けている。

難病と向き合った中学生時代

なぜ「家族支援専門看護師」を選んだのか。理由の一つが中村さんが抱える「難病」だ。

中村さんは中学3年生の時、難病の「潰瘍性大腸炎」と診断され、長期間の入院を余儀なくされた。約100日間点滴のみで絶食を続けながら、病院を会場に高校受験もした。

中村さんを看病するため、母親が朝晩欠かさず見舞いに通ってくれたことや、2歳下の妹の反抗期なども重なり、自身の病気が理由で家族関係がぎくしゃくしてしまった…という辛い経験がある。

当時は、家族内のことは誰からもケアされなかった。

潰瘍性大腸炎は完治することはない。中村さんは今も、毎日薬を服用し腸に刺激のある食べ物の摂取を極力控えるなど、病気とうまく付き合いながら生活している。

「家族支援専門看護師」課題はいくつも…

日本看護系大学協議会によると、家族支援専門看護師の現状は、認定者が100人程度で絶対的に不足しているとして4つの課題があるという。

【基礎教育課程に組み込まれていない】

現行の保健師助産師看護師学校養成所指定規則では、家族看護学は必修単位として

位置づけられていない

【養成機関が少ない】

養成する大学院は全国で5校で、資格取得のために住まいの変更が必要となる場合が多い

【臨床現場での認知度が低い】

人数が極めて少ないため存在が広く知られておらず役割や活動内容が十分理解されていない

【診療報酬上の課題】

現状、家族支援専門看護師の配置や活動に対し診療報酬上の加算がなく、医療機関が「雇用するメリット」を見出しにくい

日本看護系大学協議会が指摘するように、中村さんも知名度不足を痛感している。

中村さんは大学で非常勤講師として若手育成に努める他、講演・執筆活動を続け発信を怠らない。

「家族支援が大事で必要なのはわかっていても、目に見えにくいのです。家族支援専門看護師が病院側からも求められる資格になっていかないといけません。家族にあわせてケアしていくことは、可視化されにくく難しいですが、研究でエビデンスを出していき、我々がいる意味をこれからも発信していきたいと思っています」（中村さん）

