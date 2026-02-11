日常に潜むネガティブな感情をキャラクター化した図鑑サイト「アンチ図鑑」を運営する株式会社事業家集団はこのほど、3つ以上のSNSを日常的に利用している全国の10～50代の男女1000人を対象に「幸福度が下がるSNS」に関する調査を実施、結果を公表した。



普段よく使うSNSを尋ねたところ、「LINE(91.2％)」が最も多く、「YouTube(84.7％)」「Instagram(83.5％)」「X(79.9％)」と続いた。9割以上が利用するLINEを筆頭に、YouTube、インスタも8割を超え、複数のプラットフォームを並行して使いこなすスタイルが一般化している。



多くのSNSを日常使いする中で、「幸福度が下がった」と感じる人は「よくある」「ときどきある」を合わせて49.9％。具体的に幸福度が下がると感じるSNSについては、「X(48.0％)」が最も多く、「Instagram(33.6％)」「TikTok(17.5％)」と続いた。



Xについては「不満を書く人が多いから(20代女性)」「他のSNSと比べてアンチが多いから(30代女性)」「デマ情報があるから(40代男性)」、インスタには「知人のキラキラした日常が投稿されるため、時折病んでしまう。(10代女性)」「人と比べる回数が増えたので(40代女性)」、TikTokには「過激な動画や内容が流れてくる(20代女性)」「つい暇な時間に見てしまい無駄な時間が過ぎてしまうため(30代男性)」「フェイクが多いから(50代女性)」といった声が寄せられた。



SNS利用中に感じるネガティブな感情では、「イライラ・怒り(31.2％)」が最も多く、「劣等感(27.2％)」「嫉妬(27.0％)」「無力感・虚しさ(24.1％)」と続いた。



ネガティブ感情の要因については、「SNS内での対立や過激な言動を目にしたとき(38.7％)」が最も多く、「他人の充実した生活や成功の投稿を見るとき(35.4％)」「他人と比較して、自分が劣っているように感じたとき(33.6％)」「SNSを見ていて時間を無駄にしたと感じたとき(27.8％)」などが挙がった。タイムラインに流れる不快なニュースや過激な言動に対して反射的に怒りを感じる一方、他人の華やかな投稿を見て自分の現状と比較し、静かに自信を喪失していく。SNSは「怒りによる興奮」と「劣等感による落胆」という、相反するネガティブな感情を同時に引き起こしている。



こうしたSNSに費やす時間について、「少し(45.9％)」「かなり(17.4％)」を合わせた6割以上が「時間を無駄にしている」と回答した。



SNSを見て他人と比較してしまう経験について尋ねたところ、「よく(17.3％)」「ときどき(41.1％)」を合わせた約6割が「ある」と回答。具体的なテーマでは「収入やキャリア(45.3％)」が最も多く、「ライフスタイルや休日の過ごし方(37.0％)」「容姿や外見(35.3％)」「恋人・家庭・育児などの充実度(33.3％)」と続いた。



幸福度低下を防ぐために行っていることについては、「見たくない投稿を避けるようにしている(33.2％)」が最も多く、「特に意識していない(31.6％)」「他人と比較しないように意識している(21.8％)」「評価を気にしないようにしている(13.5％)」などが挙がった。



