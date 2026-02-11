NY³ô¡¢3ÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡ÊÆÄÉ²ÃÍø²¼¤²´üÂÔ¡¢52¥É¥ë¹â
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û10Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï3±Ä¶ÈÆüÂ³¿¤·¡¢Á°ÆüÈæ52.27¥É¥ë¹â¤Î5Ëü0188.14¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£½ªÃÍ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò3±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¡£ÊÆÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ï¡¢Á°·îÈæ¤Ç²£¤Ð¤¤·÷¤À¤Ã¤¿¡£¾ÃÈñÄãÌÂ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢·Êµ¤²¼»Ù¤¨¤Î¤¿¤áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬Áá´üÍø²¼¤²¤ò¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¡¢Áê¾ì¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï3±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¡¢136.20¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2Ëü3102.47¤À¤Ã¤¿¡£