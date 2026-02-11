野党大苦戦の中、8日午後8時丁度にNHKで当確を報じられた国民民主党の玉木雄一郎代表（56）。地元香川の事務所で、本人に代わって立ち上がり、控え目なお辞儀で応じたのは――。

玉木氏が頼ったのが2人の“お気に入り”

「51議席獲得を目標に掲げ、小選挙区と比例で計104人を擁立したが、公示前の27議席からほぼ横ばいの28議席。物足りない結果だった」（党関係者）

そんな玉木氏が頼ったのが2人の“お気に入り”。1人は、昨年の参院選で国民民主から初当選した元NHKアナの牛田茉友氏だ。

「牛田氏は政見放送で玉木氏の相棒に抜擢されて隣に座った。玉木氏は後に配信動画で鼻の下を伸ばして振り返っていたほど。また、牛田氏は選挙戦最終日、予定を急遽変更して玉木氏のマイク納めに参加した」（同前）

昨年の参院選では街頭演説の数も少なく、たどたどしかった彼女の演説。応援弁士に引っ張りだこになるほど評価を高めたのかと、7日、新橋駅前でマイク納め後の玉木氏に問うた。

――牛田さんの演説はうまくなった？

「聞いてない」

そしてもう一人、玉木氏が頼っていたのが……。

