「頭のいい人たち」が集まっただけのチームがうまくいかない“たった1つの理由”
それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』（沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。ビジネスがより複雑になっている現代は、個人の知識やスキルだけでは限界があり、他者との協働はもはや必須となりつつある。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、「他者と協力して結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
メンバーは優秀なのに、なぜか前に進まない
経験も実績もある。
議論もレベルが高い。
アイデアも次々に出てくる。
それなのに……
なぜか物事が決まらない。
決まっても、動き出さない。
気づけばプロジェクトが止まっている。
「頭のいい人たち」を集めたはずなのに、こうした状態に陥るチームは少なくありません。
止まるチームに共通する“見落とし”
原因は、能力不足ではありません。
他者と協力して結果を出すコツについて書かれた『チームプレーの天才』という本は、こう指摘しています。
ビジョンやゴールを具体的なタスクに落とし込み、こなしていく上では、業務設計能力や事務遂行能力が求められるようになります。
――『チームプレーの天才』（271ページ）より
ところが、
・発想が得意な人
・意思決定が仕事の人
・リーダークラスの人
ばかりが集まると、こうなりがちです。
細かな調整は誰がやるのか。
事務作業は誰の担当か。
日々の運用はどう回すのか。
さまざまな問いや課題が宙に浮き、「誰がやるんだろう？」という沈黙だけが残る。
結果、アイデアや能力はあるのに、実現できないチームが生まれます。
うまくいくチームが最初にやっていること
うまくいくチームは、最初からここを押さえています。
『チームプレーの天才』は、このように提案しています。
そのような悲しき停止状態や膠着状態に陥らないためには、なるべく初期段階から「事務方（業務設計や事務遂行が得意な人、苦にならない人）」をアサインしましょう。
――『チームプレーの天才』（273ページ）より
いわゆる“優秀な事務方”です。
・業務を構造に落とせる人
・タスクを具体化できる人
・運用を回すことを苦にしない人
この存在がいるだけで、チームは一気に前に進みます。
チームを前に進めるのは、賢さや肩書きではありません。
考えを形にし、決まったことを回し続け、面倒な部分を引き受ける。
「頭のいい人たち」だけを集めるのではなく、チームを動かせる人を、ちゃんと入れているかが重要です。
そこが、うまくいくチームと止まるチームのたった1つの決定的な差です。
（本稿は、『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』の内容を引用したオリジナル記事です）