『「頭のいい人たち」が集まっただけのチームがうまくいかない“たった1つの理由”』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。ビジネスがより複雑になっている現代は、個人の知識やスキルだけでは限界があり、他者との協働はもはや必須となりつつある。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、「他者と協力して結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

メンバーは優秀なのに、なぜか前に進まない

経験も実績もある。

議論もレベルが高い。

アイデアも次々に出てくる。

それなのに……

なぜか物事が決まらない。

決まっても、動き出さない。

気づけばプロジェクトが止まっている。

「頭のいい人たち」を集めたはずなのに、こうした状態に陥るチームは少なくありません。

止まるチームに共通する“見落とし”

原因は、能力不足ではありません。

他者と協力して結果を出すコツについて書かれた『チームプレーの天才』という本は、こう指摘しています。

ビジョンやゴールを具体的なタスクに落とし込み、こなしていく上では、業務設計能力や事務遂行能力が求められるようになります。

――『チームプレーの天才』（271ページ）より

ところが、

・発想が得意な人

・意思決定が仕事の人

・リーダークラスの人

ばかりが集まると、こうなりがちです。

細かな調整は誰がやるのか。

事務作業は誰の担当か。

日々の運用はどう回すのか。

さまざまな問いや課題が宙に浮き、「誰がやるんだろう？」という沈黙だけが残る。

結果、アイデアや能力はあるのに、実現できないチームが生まれます。

うまくいくチームが最初にやっていること

うまくいくチームは、最初からここを押さえています。

『チームプレーの天才』は、このように提案しています。

そのような悲しき停止状態や膠着状態に陥らないためには、なるべく初期段階から「事務方（業務設計や事務遂行が得意な人、苦にならない人）」をアサインしましょう。

――『チームプレーの天才』（273ページ）より

いわゆる“優秀な事務方”です。

・業務を構造に落とせる人

・タスクを具体化できる人

・運用を回すことを苦にしない人

この存在がいるだけで、チームは一気に前に進みます。

チームを前に進めるのは、賢さや肩書きではありません。

考えを形にし、決まったことを回し続け、面倒な部分を引き受ける。

「頭のいい人たち」だけを集めるのではなく、チームを動かせる人を、ちゃんと入れているかが重要です。

そこが、うまくいくチームと止まるチームのたった1つの決定的な差です。