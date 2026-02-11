【ウー・ウェン小麦粉学校】コンビニよりおいしい肉まんは自宅で作れる。肉まん作りで小麦粉料理の奥深さを体験する60分

中国家庭料理をシンプルでモダンに、そして誰もが作りやすいレシピで教えてくれる料理家のウー・ウェンさん。「小麦粉料理の技術と楽しさをぜひ皆さんにお伝えしたい」と、初めての動画コンテンツ「ウー・ウェン小麦粉学校」を作りました。これまで100冊近い中国家庭料理のレシピ本を発表し、主宰するクッキングサロンはなかなか空席が出ず、常に満席の人気ぶり。「これは一生モノです」と先生自身も語る技術を、お手元でご覧になってください。第３回の記事では、冬の名物「肉まん」のご紹介です。

肉まんは難しそう？ 実はすごく簡単に作れます！

日本ではコンビニの冬の定番アイテムでもある肉まん。手軽におやつ感覚で楽しめる小麦粉料理の一つですが、ウー・ウェンさんの出身地・北京では、季節を問わず家庭で手作りの肉まんが楽しまれていると言います。

「家で作ると聞くと驚かれるかもしれませんが、肉まんは中国でもあまりにポピュラーな小麦粉料理の一つです。実はすっごく簡単に作れるんです。このセッションをご覧になり、その手軽さを実感してもらえると嬉しいです。きっと、自分も作ってみたい！とやる気スイッチが入ると思いますよ」とウー・ウェンさん。

発酵生地はふわふわに仕上げたい！ そのコツは？

すでにご紹介した水餃子と肉まんの最大の違いは、生地の発酵。

「中国の小麦粉料理は、発酵生地と発酵しない生地の二つに大きくわかれます。水餃子は無発酵の生地を茹でるというシンプルな調理法ですが、肉まんは発酵、中和という工程を踏み、なおかつ蒸すという少し複雑な調理方法。ですので、仮に小麦粉料理の進化を考えるならば、歴史的には比較的新しい食文化ではないかと思います。あるいは、生地を放っておいたら偶然発酵してしまって、なんとかアルカリ性に中和して食べられるように研究して生まれたものかもしれませんね」

中国で小麦粉といえば一種類だそうですが、日本ではタンパク質の含有量に応じて強力粉、薄力粉と分類されていて用途によって使い分けられています。

「蒸す調理方法の場合は水分を含まないふわふわの生地の方が美味しく仕上がるので、グルテンの少ない薄力粉を選びましょう」

乾いた小麦粉に水分を行き渡らせるように菜箸で混ぜれば簡単

生地作りについては、途中までは水餃子の時と同様。乾いた小麦粉にまんべんなく水が吸収されるように菜箸で大きく混ぜていきます。粉と水のバランスにはもちろんレシピ通りの分量はあります。ですが、湿度の高い日や乾燥した冬の日など、その日の気候に合わせた見極めも重要。

「新米や古米で水加減を変えるように、小麦粉料理においても、気温や湿度に応じて水の量を調整します。お米も小麦粉も生き物です。そう思っていれば、いつでも最高に美味しい生地になると思いますよ」と、ウー・ウェンさん。

その見極めができるようになるまで、日々小麦粉と向き合って、とにかく繰り返し作り作ってみることが上達へのコツだそう。

小麦粉と水がまとまったら、ここからは発酵のための工程に進みます。発酵の仕組みを解説しながら、「滑らかできれいな生地になる」ための捏ね方のコツなど基本から応用までを実践的にご紹介。特に、多くの方がやりがちな「打ち粉」との付き合い方についても目から鱗のポイントが満載です。

「包む」こそ、小麦粉料理の真髄

さて、生地の発酵を待つ間に具材の準備に取りかかります。

「肉まんなんだから、美味しい部位を選びましょう。私は豚肉なら肩ロースが最もおすすめです」と、肉まんに欠かせない肉餡についてもちょっとしたコツがあるとウー・ウェンさんは言います。例えば、ひき肉を使わずに肉を叩いて餡を作るだけでとても美味しくなるのも、その一つ。

「生地がスポンジ状に水分を吸水するので、包む具材はなるべく水分が少ないものを選び、お肉を美味しく食べるためにもあまりいろいろな具材を入れないのがポイントです。そういった意味では、水餃子より味わいはシンプルになると思います。とはいえ、肉の種類は豚肉や羊肉、使う部位もバリエーションは様々ですし、季節感を感じられる食材を加えるのも楽しいです。また精進料理のように肉を使わずに、青菜や漬物を具材として包むこともあります。漬物を入れれば調味料はよりシンプルで済みますし、発酵食品ならではの旨みと塩味も加わるので一石二鳥ですね」

「食文化」は知恵の集積

美味しい肉の選び方や食感を良くするための切り方、シンプルながら風味豊かな味付けの方法も丁寧に解説。季節の素材を取り入れた個性的な肉まんのアイデアも登場し、食卓を豊かに彩るヒントが満載です。

「包むことによって生地の中に旨みが凝縮して、具材を直接加熱するのとは全然違った美味しさを引き出してくれます。そのための具材の切り方や、工程、混ぜる順番にも理由があります。これも、“包む小麦粉料理”という中国の食文化の一つの知恵だと思います」

生地の種類に違いがあっても、包むという意味では水餃子も肉まんも世界は一つ。それぞれの生地に応じた具材選びがあり、理にかなった包み方がそれぞれに美しい造形を生み出しているのだと教えてくれます。

そのためにぜひ習得したいのが、成形から発酵、蒸し方です。発酵のタイミングを判断するプロの視点や、中の具材をしっかり蒸すための包み方のコツ、蒸す際の火加減など、各工程で失敗しないための重要な注意点をしっかり伝授してくれます。

そして最後に、肉まんだけでは不足しがちな野菜をたっぷり食べられる副菜やスープの献立も併せてご紹介します。この動画セッションで学べば、ふっくらとした皮とジューシーな肉餡がたまらない、市販の品とは一味違う本格的な肉まんを楽しめるようになります。

「包むとは、中の具材をすべて許容して収容する空間作り」という考え方です。ぜひ繰り返し挑戦して、本格的な肉まん作りの技術を身につけて、手作り肉まんの世界を堪能してみてください。

ウー・ウェン／中国・北京生まれ。ウー・ウェン クッキングサロン主宰。1990 年に来日。料理上手な母から受け継いだ料理が評判となり、料理家に。医食同源が根づいた中国の家庭料理とともに中国の暮らしや文化を伝えている。主な著書に『ウー・ウェンの100年スープ』 (主婦の友社)、『ウー・ウェンの毎日黒酢』(講談社)、『10品を繰り返し作りましょう わたしの大事な料理の話』(大和書房)など。https://cookingsalon.jp/

プロデュース・構成／かぐら食文化研究所

文／西野入智紗

