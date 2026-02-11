「不決断の天才」とも呼ばれた「ドイツを作った男」の父…機が熟すのを待って”特権”を奪うハインリヒ1世の策略

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

「不決断の天才」

なかにはハインリヒ1世を「不決断の天才」と評する向きもいる。確かに彼は石橋をたたいてもなお渡らないスーパー慎重居士であったらしい。しかしやるときはやる。

まずはフランケン大公領。ハインリヒの王権はザクセンとフランケンの連立政権として発足したようなものなので、ハインリヒはフランケン大公のエーベルハルトに司教の叙任権も含めて大公領の統治を委ねることになった。カロリング朝時代、歴代東フランク国王のお気に入りの居住地であったフランクフルトもエーベルハルトに与えている。それは彼が兄王コンラート1世の死後、みずからの王位継承権を主張せず、兄の遺言に従いハインリヒに王位を譲ったことへの報償でもあった。

シュヴァーベン大公領のブルヒャルトは、フリッツラーでのハインリヒの国王即位式に欠席することで新王への抵抗の意を示した。しかし彼のシュヴァーベンでの権力基盤はそれほど盤石ではなかった。それに彼は、やはりカール大帝のフランク大帝国の後継部分王国のひとつで、現在のスイス中西部とフランスのブルゴーニュ地方東部を版図としていたブルグント王国のルドルフ2世とライン川上流のチューリヒやコンスタンツを巡って係争中であった。ただし、後に両者はイタリア問題を巡って和解し、ブルヒャルトの娘がルドルフに嫁すことになる。

「聖槍」の献呈

ハインリヒはこのブルヒャルトの弱点を衝いた。ハインリヒはシュヴァーベンに侵攻した。ただしほとんど戦闘らしき戦闘は起きなかった。結局、粘り強い交渉の末、ブルヒャルトはハインリヒに降伏した。しかしハインリヒはフランケン同様にシュヴァーベンを直接支配することなく、ブルヒャルトの臣従だけで事を収めた。こうしてブルヒャルトはシュヴァーベン大公となる。これがハインリヒの即位後わずか数ヵ月での成果であった。

さて前述のイタリア問題とは、ブルグント王ルドルフ2世がイタリア王ベレンガーリオ1世の対立王に選ばれたことを指す。「イタリア人は常に2人の王を欲している」とは言いえて妙で、まさにイタリアは次から次に内戦を繰り広げていたのである。ブルヒャルトも今や娘婿となったルドルフ支援のためにこの内戦に首を突っ込み、926年4月29日、ノヴァラで戦死してしまった。ルドルフもイタリアからの撤退を余儀なくされた。それからルドルフはブルヒャルトとの係争中でもそうだったのだが、以前にも増して東フランクのハインリヒに頼ることになる。それが、後述するようにルドルフのハインリヒへの臣従にも等しい、世にも名高い「聖槍」の献呈に繋がるのである。

叙任権の没収

しかしルドルフがハインリヒに【献呈】したものはこれだけではなかった。これはルドルフもハインリヒもこの世を去った後の話であるが、ルドルフの一人娘アーデルハイトは、やがてハインリヒの嫡男であるオットーの後妻となり、そして皇妃に昇り、夫帝と共にオットー朝の礎を築くのである。ハインリヒはルドルフから「聖槍」を受け取ったとき、この「聖槍」に勝るとも劣らない未来の贈り物が、我が家リウドルフィング家にもたらされることになろうとはさすがに予見できなかったことであろう。

そのハインリヒは亡きブルヒャルトに後継者がいたにもかかわらず、シュヴァーベン大公の後任にヘルマンを据えた。彼は前国王コンラート1世や現フランケン大公エーベルハルトの従弟で、この人選はコンラディン家の更なる取り込みでもあった。そしてハインリヒはシュヴァーベン貴族の不満を和らげるために、ヘルマンをブルヒャルトの寡婦レゲリンダと結婚させた。

しかしこの人事の最大の眼目は別にある。つまりハインリヒは新大公ヘルマンから聖職者の叙任権を取り上げたのである。こうしてハインリヒは大公の代替わりのタイミングを狙って彼らの特権を奪い王権を強化していったのだ。

