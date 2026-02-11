モーニング娘。’26の牧野真莉愛さんがインスタグラムを更新

「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛さんが10日までに自身のインスタグラムを更新し、球速が自己最速の101キロに達したことを報告している。自身のインスタグラムにて、バーチャルピッチングゲームを楽しむ様子を披露。「1球目に97キロ、2球目に95キロ……10球目に101キロ！」と投稿している。

牧野さんは幼少期から日本ハムを応援し、現役時代から新庄剛志監督の大ファン。モーニング娘。に加入してからも日本ハム愛は変わらず、ラジオやライブ、ブログなどでも思いを届けている。また、キャンプにも毎年のように訪れ、現役アイドルながらシーズン中は応援団の近くで声援を送る姿がたびたび見つかっている。

101キロを報告する牧野さんにファンは「101すごい！」「どんどんノってきての101だったんだね〜！」「リアクション可愛いです！」「投球フォームがいい！」などのコメントで喜んでいる様子だった。

さらには「すごい！ バッティングも見たい」「ナイスボール」「身体能力すごすぎ」「さすがミレニアム世代を代表するピッチャーだね」「コントロールも良過ぎる」「投球が山なりにならずまっすぐ進むのは、これまでの投球練習の成果だと思います」「これは球筋が読めない！」「カワイイ笑顔だァ」などの声を上げ、投球を見守っていた。（Full-Count編集部）