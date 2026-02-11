脳が損傷を受けたあとに生じる後遺症のひとつ『高次脳機能障害』の定義、原因とは？

もの覚えが悪い、怒りっぽい、集中しにくい……。脳梗塞や脳出血などの疾患や、大きな事故に遭ったことで生じた脳の損傷後などにみられる認知面での後遺症「高次脳機能障害」。生活のなかでできるリハビリ法を徹底解説した『高次脳機能障害のリハビリテーション 脳損傷後の後遺症に向き合う』より、一部を抜粋して紹介します。

高次脳機能障害の定義

高次脳機能障害という名称は、さまざまな機関で一般的に使われていますが、じつは医療の現場と行政の現場では、定義が少し違っています。

■呼び名が統一されていない

高次脳機能障害については機関ごとに異なる定義があり、呼び名が違う場合があります。

■国の診断基準に含まれない「失語」も症状のひとつ

脳損傷による後遺症のために生活に支障がある人に対する行政の支援は、従来は身体障害を中心に進められてきました。失語の症状は「言語障害」とされ、身体障害者支援の枠組みのなかで、一部のサービスを受けることができました。

しかし、言語以外にもさまざまな精神症状が後遺症として現れ、生活の妨げになっている場合もあります。そこで厚生労働省が2001年から実施したのが「高次脳機能障害支援モデル事業」です。この事業を通じ、高次脳機能障害の定義が決められ、診断基準とされています。

この定義では、もともと支援の対象であった失語症は、便宜上、高次脳機能障害の診断基準に含まれていません。しかし医学的には、失語も高次脳機能障害の症状のひとつです。

原因は脳の病気、頭部のケガなど

原因は脳の病気、頭部のケガなど高次脳機能障害のもとにある脳損傷。その原因は、脳血管障害や交通事故などによる脳外傷、そして、窒息や心臓停止状態により脳に酸素が行かなくなる低酸素脳症が大半を占めています。

■高次脳機能障害の原因の割合

高次脳機能障害の原因の8割以上が脳血管障害、いわゆる脳卒中です。ただし20代までの患者さんは脳外傷、つまり頭のケガが過半数を占めています。

■損傷部位により症状は異なる

高次脳機能障害は何歳でも発症する可能性がありますが、とくに多いのは中年以降です。これは、加齢とともに脳血管障害が起こりやすくなるためです。

血流が途絶えることで脳が損傷された部位により、現れる症状には違いがあります。失語症や失行などの症状は古典的な高次脳機能障害と呼ばれ、側頭葉や頭頂葉の損傷が関連しています。側頭葉の障害は、記憶障害にもつながりやすくなります。

一方、後遺症なのかどうかわかりづらい意欲の低下、脱抑制などの症状は、主に前頭葉の障害が関係しています。

【続きはこちら】身体の後遺症と違い、理解されにくい「高次脳機能障害」。診断の流れと医療機関の選び方