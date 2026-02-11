「一度袖を通した浴衣は必ずクリーニングに出す」…元大関・貴ノ浪が死の間際まで貫いた「清潔感の美学」

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

力士の番付は身なりでほぼ分かる

大相撲は「番付社会」と呼ばれる実力本位の世界だ。十両以上の関取に昇進できなければ給料は出ず、独特の髪形である「大銀杏」を結うことも許されない--。という話はよく知られているが、服装にも厳しい決まりがある。身につけているものを見れば、力士の番付がほぼ分かる。

お相撲さんは序ノ口、序二段、三段目、幕下、十両、幕内と出世する。序二段以下の履物は下駄。雪駄や足袋は三段目以上にならないと履けない。関取と同じ博多帯を許されるのは幕下から。さらに、幕下にならないと真冬でもコートは着られない掟がある。

ところが、そんな「新弟子は下駄履き」という角界の不文律に反して、大関魁皇（現浅香山親方）らを育てた元友綱親方（関脇魁輝）は、入門したての新弟子でも下駄を履かせなかった。

ホテルからの苦情がきっかけだったそうだ。木製の下駄は、歩くと細かい木くずが出る。地方巡業での宿泊先や千秋楽の打ち上げパーティーなどで、ホテル側から「下駄はステージが傷む」「じゅうたんに木くずが食い込み、掃除機で吸ってもなかなか取れない」といった苦情があったという。「面倒くさいから、うちでは下駄履きを免除することにした」と元友綱親方。

とはいえ、許されたのはゴム草履。それでも力士たちは「下駄じゃない」というのがうれしかったそうだ。長年、大関魁皇の付け人を務めた魁ノ若という元力士は、入門当時をこう振り返る。

「同期の連中と歩いていると、自分だけ雪駄っぽくてうれしかったです」

かつての友綱部屋でも高価な雪駄が許されるのは三段目からだった。革底に金具が打たれた雪駄は、歩くとチャリチャリと音がする。「本物を履いたときは、やっぱりあの音がうれしくて、意味もなく歩き回りました」と魁ノ若。

プリントではなく染めにこだわる

「浴衣場所」とも呼ばれる夏場所から、お相撲さんたちは浴衣姿で場所入りする。この浴衣には、関取や親方の名が染め抜かれている。角界には、夏場所の時期に浴衣地をしつらえ、贈る風習がある。この浴衣地も、「角界＝番付社会」の象徴だ。相撲界は、十両以上になって初めて「関取」と呼ばれ、一人前とされる。だが、浴衣地は「十両の上」である幕内力士にならないと作ることが許されない。

故北の湖理事長（元横綱）は浴衣地だけでなく、同じ布で巾着やうちわを作って後援者らに贈ることもあった。「おっかあ（おかみさん）に任せてるから分からないよ」。北の湖理事長が生前、そう照れ笑いを浮かべたことがある。浴衣地のデザインは、おかみさんの毎年の楽しみだった。

ただ、北の湖理事長自身のこだわりもあった。

「やっぱり、染めじゃないと」

浴衣地には「染め」と「プリント」がある。木綿の浴衣地。「染め」は文字通り、裏側まで生地を染め抜く。一方、「プリント」は表面を印刷するだけなので裏が白い。

元大関貴ノ浪の故音羽山親方も、「染め」にこだわっていた。

「風で、裾がめくれるでしょ。裏側まで、ちゃんと染まっているのが、かっこいいんですよ」

親方業の花形である審判部に抜擢された2015年春場所。久しぶりに浴衣を新調したと話していた。

「粋に着崩すのと、ヨレヨレを着るのを一緒にしちゃいけません。浴衣は、ぴしっとしてないと」

1度袖を通したら、クリーニングに出す--。現役時代からの、そんな美学を貫いていた。その3ヵ月後に、心不全で逝ってしまった。43歳だった。

相撲協会ナンバー2だった尾車事業部長（元大関琴風）も、しつらえる浴衣地にこだわって、江戸末期創業の老舗染め物店に注文し続けていた。

琴風は「地獄を見た」と言われている。「次代の大関」「大関確実」と評されながら、ひざの大けがで二度、番付を転げ落ちた。

もう半世紀近く前になる1979年夏場所。琴風は、大関「一歩手前」の関脇から幕下まで転落した。幕内力士の特権である浴衣地など、作れる地位ではない。しかし--。

ずっと注文し続けていた店から、反物が贈られた。「絽の、粋な生地をもらったんだよなあ」。「琴風」の文字のない浴衣地だったが、「必ず、しこ名を入れられる地位に戻ってほしい」という無言のエールだった。

