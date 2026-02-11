自由競争を避けた企業が失った「最大の能力」…うまくいっているように見えた「福祉国家体制」の陰で進んでいた「深刻な問題」

GDPが増えればほんとうに幸せになれるのか？

経済学が見落としてきたものとは？

1月22日に発売した講談社現代新書の新刊『今こそ経済学を問い直す』（中村隆之 著）では、気鋭の経済思想家が私たちを支配してきた価値観を疑い、成長なき時代の「大問題」に挑みます。

本記事では、〈「どんなに努力していても、能力に問題がなくても失業してしまう」…失業は「個人」ではなく「社会」の問題であるとした福祉国家体制の理念〉に引き続き、福祉国家体制が、なぜ1970年代に行き詰まりを迎えたのかについて詳しくみていきます。

※本記事は中村隆之『今こそ経済学を問い直す』（講談社現代新書）から抜粋・編集したものです。

福祉国家体制の高い成長率

かくして出発した福祉国家体制は、大きな成功を収めたと言ってよい。西側と呼ばれる先進資本主義国は総じて失業率は低く、経済成長率は高かった。OECD（経済協力開発機構）諸国の平均で見れば、一八七〇〜一九一三年の平均実質経済成長率は約二パーセント（大戦間期は低成長だったのでそれを含めればもっと低い）だったのに対し、一九四五〜一九七三年は約四・五パーセントであった。日本だけで見れば、二・四パーセント（一八七〇〜一九一三年）に対し、九・四パーセント（一九四五〜一九七三年）である。

社会保障が充実し、生活に安定が得られた。OECDの「社会支出データベース」によれば、一九一三〜一九四五年の社会支出はGDP比で二〜四パーセントであったのに対し、一九四六〜一九七三年は一〇〜一五パーセントに増加している。推移を理解するために、トマ・ピケティが作成したグラフを載せておこう。

福祉国家体制によって社会保障が充実し、税による再分配も行われ、資産・所得の格差は縮小した。教育の拡充もあって、能力開発の機会はかつてより生まれに左右されなくなった。従来よりも幅広い人びとの能力が引きだされ、高い経済成長率につながったと言えるだろう。この面で福祉国家体制は成功したのである。

一九七〇年代の行き詰まり──過剰な規制による柔軟性喪失

第二次大戦後、福祉国家体制をとった先進資本主義国は、ばらつきがあるとはいえ従来よりも高い経済成長率を達成していた。しかし、一九七〇年代から経済成長率は低下していく。変化が明瞭にあらわれたのは一九七三年の石油危機（オイル・ショック）である。重要な原材料価格が高騰し、企業と消費者双方を苦しめることになり、インフレは加速し、失業率は高まった。危機は一時的な現象にはとどまらず、経済成長率は戦後続いてきた高い水準を回復しなかった。一九七四年以降の経済成長率はOECD諸国の平均で二・五パーセント、日本は一・七パーセントである。

経済成長率が低下した原因は複数あり、わかりやすいものでは製造業比率の低下（サービス業比率の上昇）が考えられるが、企業の柔軟性が失われていたことも原因の一つと言えるだろう。第二次大戦後、市場はそのままではうまく機能しないと考えられ、さまざまな規制が設けられた。放っておけば経営が不安定になったり、弱肉強食になったりするので、それを防ぐために規制したのである。例えば、お酒を販売する店は自由に出店できず、他店と一定の距離を取らなければならなかった。このほかにもさまざまな規制によって競争が回避されてきたので、本来競争のなかで鍛えられる企業の柔軟性──状況変化への対応能力──が失われたのである。

過度の競争を抑えるための規制は、それを設けた当初は一定の合理性があった──不安定や不公平を防ぐために必要であった──かもしれない。しかし、時が経つにつれて、業界の既得権益となっていく。ほんとうは競争をするべきところ、そうすれば利益が減ってしまうという理由で規制が維持される。業界は規制を維持してほしいと考え、それを叶えてくれる政党に業界組織票を渡す。政治権力とのコネクションこそが利益確保の命綱となる。

経済活動とは本来、どうすれば顧客に買ってもらえるかを互いに競い、それに勝ってこそお金儲けができるというものであるはずだ。会社は顧客の方を向いていなければならない。どうすれば顧客に受け入れられるかを日々、必死になって考えなければならない。しかし、政治的なコネが大事となれば、顧客ではなく政治権力の方を向いて仕事をすることになる。規制があれば安泰だと思っていれば、事業環境の変化に対応する能力は落ちる。

一九七〇年代以前、福祉国家体制はうまくいっているように見えたが、その陰で自由競争市場の大原則を見失うという問題が進んでいた。一九七〇年代にその問題が顕在化し、経済成長率が下がったのである。

＊

〈経済学がずっと避けてきた「大問題」…生産性だけで人を評価する社会が失った「あまりに大切な視点」〉の記事では、経済学が無視し続けてきた「必要」という概念について詳しくみていきます。

【あわせて読む】経済学がずっと避けてきた「大問題」…生産性だけで人を評価する社会が失った「あまりに大切な視点」