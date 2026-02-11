ピロリ菌をもっている人のほうがなりにくい「病気」をご存知ですか？

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

「昔からの幼なじみ（オールド・フレンド）」のピロリ菌

ピロリ菌をもっている人は、もっていない人に比べて、胃がんリスクが高いことは、わかっています。でも、ピロリ菌がいる人全員が病気になるわけではありません。

ほとんどの人は、ピロリ菌といっしょに暮らしていても、とくに症状もなく、ふつうに健康に過ごしています。つまり、「病原菌がいる＝必ず病気になる」という単純な話ではなくて、あくまでも可能性やリスクの問題なのです。

さらに最近では、ちょっと意外なこともわかってきました。なんと、ピロリ菌をもっている人のほうが、ある病気にはなりにくい傾向があるというのです。

その代表的なものが、食道に関係する病気です。たとえば、「胸焼け（胃食道逆流症）」や、胃酸の逆流によって食道の粘膜が傷つき、そこから発生する食道腺がんなどです。

どうしてそんなことが起きるのでしょうか？

実は、ピロリ菌が胃にすみつくと、胃の粘膜が炎症を起こして、胃酸の分泌が弱まることがあります。その結果、胃酸の逆流による食道への刺激が減って、病気のリスクも低くなるというわけです。

このように、ピロリ菌の良い面に注目して研究を続けている学者の1人が、マーティン・J・ブレイザー博士です。彼の著書『失われてゆく、我々の内なる細菌』（山本太郎訳、みすず書房、2015）では、ピロリ菌との共生関係についての興味深い話が書かれています。

ブレイザー博士が指摘するように、この側面だけをみれば、人間とピロリ菌は「いいパートナー」関係です。ピロリ菌は、強い酸がある胃という特殊な場所に適応して生きているので、他の細菌と争う必要がありません。一方で人間は、胃酸が出すぎないように、ピロリ菌にちょっとブレーキ役をお願いしている、そんなふうにも考えられます。

こうした「共生」という考え方は、進化の歴史をふり返ってみると、むしろ自然なことだともいえます。ピロリ菌は、なんと6万年以上も前から人間とともに暮らしてきたとされていて、長い時間をかけて、私たちのマイクロバイオームの常連メンバーとして共進化してきた存在なのです。つまり、ピロリ菌は、人類の歴史をともに歩んできた「昔からの幼なじみ」のような存在だともいえるかもしれません。

ピロリ菌、カムバック？

ピロリ菌の保有率は、全世界で約50％といわれていますが、地域によって差があります。インドやラテンアメリカでは70％近くの人がもっている一方、先進工業国では20％を切ることもあります。日本は先進国の中では高めで、およそ3000万人が保有しているとされています。つまり、ピロリ菌はとても一般的な細菌の1つなのです。

ただし、長い目でみると、ピロリ菌は除菌しなくても世界的に急速に減ってきています。先進国の子どもたちでは、保有率が5％以下というデータもあるほどです。上下水道の整備による衛生状態の改善や、子どものころから風邪や下痢のときに抗生物質を飲むことが増えたことが、その理由だと考えられています。

ほんの数世代の間に、約6万年前から人類とともに生きてきた「昔からの幼なじみの細菌」が姿を消しつつあるという劇的な変化が起きているのです。でもそれが、私たちの身体にどんな影響を与えているのかは、正直なところ、まだよくわかっていません。

そのヒントになりそうなのが、ピロリ菌をもっていない人ほどかかりやすい病気がある、ということです。たとえば、胃食道逆流症などの食道の病気のほかにも、下血や下痢を起こす潰瘍性大腸炎やクローン病、グルテン不耐症のセリアック病などが知られています。さらに、消化器とは関係のない喘息やアレルギーとも関係しているとされています。そして、ピロリ菌をもっていない人のほうが、肥満になりやすいという研究もあるのです（Miller and Williams, Genes Immun. 2021: 22:218-226）。

驚くのは、それだけではありません。すべての病気を合わせた総死亡率でみた場合、ピロリ菌をもっていないからといって長生きできるとは限らないようです。胃がんは減っても、脳卒中や肺がんが増える傾向があるという報告もあります。結局、プラスマイナスゼロになるというわけです（Chen et al., Gut. 2013;62: 1262-1269）。

これらの病気の多くは、20世紀後半から増えてきた「現代病」です。そして共通しているのは、免疫システムが自分の身体を攻撃する「自己免疫疾患」だという点です。

こうした病気が増えてきた背景には、イギリスのグラハム・A・ルーク博士が提唱した「昔からの幼なじみ」仮説が関係しているかもしれません。

この説では、人間の皮膚や腸にすむマイクロバイオームが、免疫系を刺激し、免疫機能のバランスを取る役割を果たしてきたとされています。しかし、現代の「清潔過ぎる」社会では、こうした「昔からの幼なじみ」の細菌が減ってしまい、免疫の働きが暴走してしまうというのです。免疫が暴走して、自分の身体を攻撃してしまい、病気になる、そんなストーリーです。とくに喘息については、ピロリ菌と呼吸器の炎症の関係を示す遺伝子レベルの研究も進んでいるようです。

医療の話に限りませんが、複雑系である人間の身体について、悪いものをなくせば善いことが起きるといった単純な考え方は、そろそろ見直すべきかもしれません。

この考えを強く主張しているのが、前述のブレイザー博士です。彼は、「いつか私たちはピロリ菌を『失われた菌』として、子どもたちに投与する日がくるかもしれない」とまで言っています。

ひょっとすると、除菌ではなく、改良ピロリ菌製剤のサプリを飲む未来が、私たちを待っているのでしょうか？

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

