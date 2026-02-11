意外と知らない「ピロリ菌」の正体…本当に病気を引き起こす悪い菌なのか？

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

ピロリ菌論争

最近では、人間ドックで胃カメラの検査を受けると、ピロリ菌の検査や除菌がセットで行われることが多くなっています。そんなわけで、中年以上の方であれば、人間の胃の中にすんでいる細菌であるピロリ菌について、耳にしたことがあるのではないでしょうか。

もしピロリ菌が胃の中で見つかると、胃潰瘍や胃がんの原因になるという理由から、抗生物質を使っての除菌がすすめられます。けれども、実はこの点については医学の中でもいろいろな議論があります。というのも、ピロリ菌がほかの病気にどんな影響を与えているのか、まだはっきりとはわかっていないことも多いからです。

このことを考えるうえで知っておきたいのが、人間は微生物とともに生きていることです。微生物というと病気の原因のイメージがありますが、実は、私たちの健康を守っている微生物もたくさんいます。たとえば、ヨーグルトなどに含まれる乳酸菌が身体に良い、という話はよく知られています。でも、微生物の働きはそれだけではありません。

人間の身体の表面や中（とくに胃腸の中など）、それから身体のくぼんだ部分には、いろいろな種類の微生物が何兆個もすんでいます。こうした微生物の集まり--腸内細菌や皮膚にいる常在菌など--は、まとめて「マイクロバイオーム（微生物叢）」と呼ばれています。

21世紀に入ってから、人間が健康に暮らしていくためには、こうした多様な微生物とうまく付き合っていくことがとても大切だということが、だんだんわかってきました。

自然の世界では、海や山の生態系がいろいろな生き物のバランスによって成り立っていることはよく知られています。今では、自然を守るにはエコロジーという考え方-つまり、生態系全体のバランスを考えること-が欠かせません。

1つの生物だけを増やしたり、逆に1つの生物をいなくさせたりすると、思いがけないことが起きるかもしれないのです。

そして、このことは自然環境だけでなく、人間の身体にも当てはまります。

それでは、ピロリ菌をいなくさせようとすると、私たちの身体に何か変化や問題が起こるのでしょうか？

そのことを考える前に、まずはピロリ菌について、簡単にみておきましょう。

ピロリ菌とは

ピロリ菌は、正式には「ヘリコバクター・ピロリ」と呼ばれ、くるくるとねじれたらせん形をしています。この独特な形から、「ヘリコプター」と似た名前が付けられました。ヘリコプターも羽を回転させて飛びますが、ピロリ菌もこの形で動き回ります。

ピロリ菌は人間の胃の粘膜にすみついています。その存在自体は19世紀のころから顕微鏡で確認されていたのですが、当時は、胃の中から生きたまま取り出すことができませんでした。それに、胃の中はとても強い酸性で、こんな環境では細菌は生きられないと信じられていたため、見えていたものも細菌の死骸だと思われていたのです。

この考えがひっくり返ったのは20世紀の後半になってからです。1982年、オーストラリアのロビン・ウォレン博士とバリー・マーシャル博士が、人の胃から生きたピロリ菌を取り出し、培養することに成功しました。

ただ、その時点でも「ピロリ菌は本当に病気を引き起こす悪い菌なのか？」という点では、意見が分かれていました。というのも、人間の消化器にはたくさんの菌がすんでいても、そのすべてが病原菌というわけではないからです。

ピロリ菌「悪玉の証明」

それでも、マーシャル博士は「ピロリ菌が胃潰瘍の原因に違いない」と強く信じていました。そして1984年、自分でピロリ菌を飲むという、なんとも思いきった「自己実験」を行います。その結果、博士は急性の胃炎と消化不良の症状を経験しました。ただし、症状は数日で自然におさまり、胃潰瘍までは発症しなかったそうです。

この勇気ある（あるいは無謀な）自己実験は、ピロリ菌が病原菌の一種だとして、医学界の注目を集めるきっかけになりました。その後は、こうした少人数の実験ではなく、大規模な臨床研究が進み、ピロリ菌を除菌すると胃潰瘍の再発が抑えられることが明らかになりました。かつては、ストレスが原因と考えられていた胃潰瘍が、実は感染症の1つだった--というのは、医学の常識をくつがえすような大発見です。

こうした功績が認められ、2005年、ウォレン博士とマーシャル博士はノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

その後も研究は進み、1994年には世界保健機関（WHO）が、ピロリ菌を胃がんの原因となる可能性のある細菌として公式に認定しました。

つまり、この時点で「ピロリ菌は悪玉菌」という見方が定着したわけです。

でも、生物の世界はそんなに単純ではありませんでした。

人間の身体の中にいる微生物たち--つまりマイクロバイオーム--はとても複雑なバランスで成り立っています。ピロリ菌だけをやっつけようとすると、思わぬ不都合が起きることもあり得る、ということがわかってきたのです。

つづく「ピロリ菌をもっている人のほうがなりにくい「病気」をご存知ですか？」では、「病原菌がいる＝必ず病気になる」という単純な話ではない実態に深く迫っていく。

【つづきを読む】ピロリ菌をもっている人のほうがなりにくい「病気」をご存知ですか？