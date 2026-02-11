陰謀論者も真っ青…高市総理も放置する選挙タブー「老人ホームなりすまし投票」のヤバすぎる実態

入居者の投票用紙を取り寄せ、「代筆」として勝手に候補者名を記入する――。実は選挙のたびに、職員が入居者になりすます「偽造投票事件」が全国各地の老人ホームで頻発しているのだ。

いずれの事件でも不正の舞台となったのは、「不在者投票施設」として指定された老人ホームだ。病気や障害で投票所に行くのが難しい有権者が、都道府県の選挙管理委員会（選管）から指定を受けた病院や老人ホームで投票を行える制度で、指定施設は全国に2万ヵ所以上ある。不正横行の背景にある、ザルすぎる制度とは。

前編記事『衆院選の結果にも「不正の可能性」が…？全国各地の老人ホームで頻発する《偽造投票事件》の実態』より続く。

偽造投票はこんなにも“簡単”にできてしまう

不在者投票の際は不在者投票施設の施設長が選挙管理者となるが、代理を立てれば当日にいなくても問題なし。立会人や補助者も必要だが、いずれも施設の職員でOKだ。投票用紙への記入が難しければ補助者が代筆できるし、寝たきりであればベッドの上で投票することも可能である。

国は不正防止のために「外部立会人」の利用を推奨しているが、これも努力義務に過ぎない。外部立会人は公募のため、施設側と予定が合わないことも多く、利用は全体の1割程度に留まる。

加えて、入居者本人の認知機能が衰えているケースも少なくないという。在宅介護エキスパート協会代表の渋澤和世氏が語る。

「日々、高齢者施設と連携を取っている私の感覚では、認知症を患う方のなかで積極的に投票したいと考えている人は1割にも満たない印象です。認知症だからといって選挙から排除していいわけではありませんが、どう意思を反映させるかは難しい問題です」

外部の立会人もいない密室で行われることが多いうえ、選挙の情報を集められる入居者も限られている。だからこそ、悪意を持った職員であれば、選管に虚偽申告をして投票用紙を取り寄せ、「代筆した」として偽造することがいくらでもできてしまうのだ。

代筆した投票用紙がすべて「同じ名前」

ここまであからさまではなくても、投票を「促す」不正もある。都内の特養の幹部職員が証言する。

「うちの施設の運営母体はある宗教法人です。入居者への勧誘はしていませんが、関連のある政治家がしょっちゅう訪ねて来るなど、特定の政党を支持していることは誰の目にも明らかです。

職員にも女性信者がいて、過去の国政選挙で補助者になったことがありました。偶然かわかりませんが、彼女が代筆した投票用紙はすべて同じ候補者の名前でした」

不正が行われるのは、国政選挙よりも県議選や市議選が多いようだ。関西地方の施設で働く介護職員が明かす。

「入居者の票が当落を左右する可能性がありますし、施設の利害関係者が候補者である場合も多い。実際、うちでも選挙前に地元の候補者のパンフレットが入居者全員に配られたことがありました。運営会社から特定の候補者への投票を促すようにと、指示が出ることもあるそうです」

ただ一方で、職員に悪意がなくとも、「不正」と認定されかねない事案も多数起きているという。

職員による「誘導」が起きてしまう背景

社会福祉学が専門の淑徳大学の結城康博教授が語る。

「特養の場合、原則として要介護3以上の認定を受けていることが入所条件です。要介護3は食事や排泄に介助が必要で、認知症の方もいる。要介護4〜5となれば、いわゆる寝たきりの状態です。そういう方々が投票を行うわけですから、どうしても職員による『誘導』は発生してしまう。

周知のとおり、高齢者施設を運営している社会福祉法人が特定政党の支持をしている場合もある。そして、政治家が視察に来ることもよくある。こうした背景を鑑みれば、入居者から『どの人がいいかね？』と聞かれた職員が、『この人がいいんじゃない』と悪気なく答えてしまっても不思議ではありません。しかしこのような誘導も、法律上は不正に当たる可能性がある」

職員が代筆を行う際には、入居者の「意思確認」を行う必要がある。しかし過去には、職員が候補者を指差して入居者がうなずいたが「意思確認をした」とは認められず、罰金刑が下された事例もある。それだけに、「よくわからない」と言う入居者に熱心に説明することはせず、すぐに白紙で投票させるという方針の施設も少なくないという。

選挙制度に詳しい滋賀大学の渡辺暁彦教授が語る。

「性善説に立った運用だからこそ、不正の温床になりやすいのは事実です。しかし、だからといって高齢者の選挙権をおろそかにできない。透明性を確保するために、公職選挙法の定める『外部立会人制度』を利用するのは有効ですが、人手不足で立会人を派遣できないことも多々あるようです。たとえば、施設内の投票所と選管とをオンラインで繋ぎ、離れた場所から立会人が投票を見届ける方法なども考えていく必要があるでしょう」

これまで発覚してきた数々の不正は、氷山の一角に過ぎないだろう。しかし、もはや次の衆院選までに制度を整えることは不可能だ。

【こちらも読む】『老人ホームからある日突然、入居者が消えた…！怪しいブローカーも大量発生、介護業界で起きている「入居者奪い合い」の実態』

「週刊現代」2026年2月16日号より

【こちらも読む】老人ホームからある日突然、入居者が消えた…！怪しいブローカーも大量発生、介護業界で起きている「入居者奪い合い」の実態