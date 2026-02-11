「日本はもうダメな国家か？ 答えはノーです」世界的投資家レイ・ダリオが断言…日本人が一人負けから大逆転する「たったひとつの方法」

世界有数の大富豪にして、歴史・社会・文化にも造詣が深い「米経済界のご意見番」。運用資産20兆円を超えるヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ」創業者のレイ・ダリオ氏が、ターニングポイントを迎える日本の政治と経済に関する長文寄稿を寄せた。迷える日本国民の姿は、彼の目にどう映っているのか。

日本がアメリカに追いつく余地は「なし」

米国がAI分野で他国を引き離しているのは事実ですが、その内実は冷静に分けて考える必要があります。

米国が独走しているのは、主に基盤モデル（大規模言語モデル＝LLMや、マルチモーダルAI）、半導体（AIの頭脳となるGPUの設計・供給・エコシステム）、そして巨大資本・人材・データを束ねた集積構造を持っているからです。

加えて重要なのは、「失敗を覚悟で前進する」という圧倒的なリスク許容度です。AIに関して日本が米国に追いつく余地は、率直に言ってほとんどありません。日本人は失敗に対する許容度が、ほぼゼロであると言われていますからね。

では、日本はこれからのAI時代において、何の強みもない国家になっていくのか。答えはノーです。

AIのほんとうの価値は、「どれだけ賢いか」ではなく「どこに、どのように埋め込まれるか」で決まる。そしてこの点において、日本は世界的に見て、きわめて特異な立ち位置にあります。

第一に、日本は機械とフィジカルな現実世界との接点がとても多い。製造業が盛んで、精密機械や部品を大量に製造しているだけでなく、医療・介護の需要が大きく、インフラの保守点検や災害対応のニーズも多い国である……こうした領域は、AIが価値を生む主戦場です。

AIは言葉の世界で完結する技術ではなく、最終的には必ず「現場」に降りていきます。その「現場」を世界で最も多く、最も複雑な形で抱えているのが日本だと言えるのです。

「AIの使い道」を必死で考えろ

第二に、日本は「壊れたら困る社会」を長年運営してきた経験を持ちます。米国が「まず動かしてみて、問題は後で直す」という文化なのに対し、日本は事故や誤作動、責任問題を極端に嫌ってきました。

これまでは、そうした国民性がイノベーションの足かせとなってきましたが、AIが社会インフラに深く入り込むようになれば、むしろ強みに反転するかもしれません。安全性の検証、運用設計という分野は、これから確実に需要が拡大するからです。

第三に、日本は労働力不足を世界で最も早く経験している国です。高齢化、人手不足、現場の空洞化が深刻な問題となっているからこそ、「AIの使い道」を切実に考えられる。AIを机上の技術ではなく、代替手段として使わざるを得ないのです。

AI時代における国家の劣後とは、優れたAIモデルを作れないことではありません。AIを使って生産性や付加価値を上げられないことこそが、本当の劣後です。日本人にとって最大のリスクは、「AIはすごいが、自分たちの仕事や働き方はぜんぜん変わらない」という状態に陥ることだと思います。

では、日本が勝てる可能性のある現実的な領域はどこか。まずは「AI×現場」の実装国家になることです。製造ラインの最適化、設備の保全、医療診断支援、物流・建設・農業などでは、モデル開発力よりも現場に統合する力がものを言います。

「現状維持」は衰退を意味する

次に、AIの「使い方」で付加価値を生む戦略です。基盤AIは米国製でかまわないのです。日本語、業界知識、規制対応を組み合わせて、専門職向けに最適化することで、小規模でも高い付加価値を生み出せます。

そして、AIの安全・運用・検証という分野があります。誤作動の検証や責任の設計、人間との協調といった領域では、日本的な慎重さが明確な競争力になります。

もっとも、厳しい現実から目を背けるべきではありません。おそらく日本がAIで覇権を取ることはできず、GAFA（グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン）級の企業が生まれる可能性も低く、賃金水準や国力が相対的に低下するリスクも高い。これからの日本では、「現状維持」は実質的に後退を意味します。

国家の価値は、最先端技術を持つことではなく、その技術で社会を回せるかどうかで決まります。日本は、高齢化、災害、インフラ老朽化といった「AIが最も必要とされる課題」を、世界で最も早く抱えている国であり、その意味でAI時代の先進国でもあります。

ですから、日本企業が今すぐ取り組むべきAI投資の優先順位は、明確です。ここで重要になるのは、技術力の高さではありません。

最優先は、ホワイトカラー業務のAI化です。日本企業は間接部門の生産性が極端に低いですが、AIはここに即効性を発揮します。企画・調査・資料作成、契約書レビュー、社内問い合わせ対応、会議要約と意思決定支援など、AIで売り上げを伸ばす前に、まず会社の中のコストと時間を削らなければ、次の段階には進めません。

「国産AI」幻想は捨てなさい

次に必要なのが、データの統合と整備です。部署ごとに分断され、紙や表計算ソフトに埋もれて、存在するけれど使えないデータ……。AI投資の失敗の多くは、モデルよりもデータを活かせないことに原因があります。

人材投資の考え方も変える必要があります。優秀なAIエンジニアを追いかけるのではなく、業務を理解し、現場の言葉をAIに伝え、アウトプットを経営層に説明できる人材を育てるべきです。全社員にデジタルへの移行をさせるのではなく、選抜制で「AI通訳者」を育てるほうが、成功の確率は高まるでしょう。

基盤モデルは作らずに、買って、組み込んで、使えばいい。独自LLMの開発や大規模なGPU投資による「国産AI」幻想を抱くのは、日本企業にとって最も危険な選択だと思います。

もうひとつ、日本企業はPoC（Proof of Concept＝概念実証）の考え方を卒業しなければなりません。PoCとは、ある技術やアイデアが理論的・技術的に可能かどうかを小規模に確かめる試験のことですが、日本はそこで止まってしまうのです。

そうではなく、小さく作ってすぐ使い、3ヵ月以内に本番化する。ROI（Return on Investment＝投資対効果）を測り、ダメなら即撤退する。失敗してもよいですが、長引かせてはなりません。3ヵ月で結果が出なければ、迷わずやめることが重要です。

AI投資の本質はIT投資ではありません。組織改革であり、意思決定改革です。そして、変われない国にAIは根付かない。

耳の痛い話かもしれませんが、日本の勝ち筋はこれしかないと思います。

Ray Dalio（レイ・ダリオ）（ヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ」創業者）／1949年米ニューヨーク州生まれ。12歳から投資を始め、ハーバード・ビジネス・スクールでMBA取得後、1975年に「ブリッジウォーター・アソシエイツ」を起業して世界最大規模のヘッジファンドに成長させた。自身の哲学を綴った『プリンシプルズ』は世界で200万部超のベストセラーに

構成／大野和基（おおの・かずもと）（国際ジャーナリスト）

「週刊現代」2026年2月16日号より

