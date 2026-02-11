「学習塾」倒産が過去最多…「少子化」以外の要因となった「塾に求められる役割」の大きな変化

「学習塾」業界の変革期

今、「学習塾」業界の変革期なのかもしれない。

東京商工リサーチの調べによると、2025年に発生した「学習塾」の倒産が55件（前年比3.7％増）で、2006年以降で最多だった2024年の53件を上回り、過去最多を更新したそうだ。

内訳を見ると倒産理由の大半を占めるのが「販売不振」で、2025年は45件（前年比4.6％増）と全体の81.8％に達しており、学習塾市場では競争からの脱落が一段と深刻さを増していることがうかがえる。

また、倒産した学習塾の多くが小規模事業者である点も特徴的だ。小資本でも開業しやすい業態であることから、資本金1000万円未満の事業者が43件（前年比2.3％増）と全体の78.1％を占めた。少子化による市場縮小に加え、経営環境の変化に耐えきれず、地域密着型の小・零細塾が次々と姿を消しているのかもしれない。

なぜ今、学習塾の倒産がここまで相次いでいるのか。この流れは今後も続き、学習塾市場は「東進ハイスクール」や「四谷大塚」を運営する株式会社ナガセ、「早稲田アカデミー」を運営する株式会社早稲田アカデミー、「TOMAS（トーマス）」などを運営するリソー教育グループといった大手による寡占へと向かうのか。それとも中小塾にも生き残る道は残されているのか。

倒産が相次ぐ背景や要因について、『教育ビジネス 子育て世代から専門家まで楽しめる教育の教養』著者であり、横浜市立大学特任准教授の宮田純也氏に話を聞いた。（以下、「」内は宮田氏のコメント）

学習塾の倒産が過去最多となったワケ

東京商工リサーチの過去のデータも踏まえて学習塾倒産の推移を振り返ると、その増加ペースははっきりと見て取れる。

新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年は31件。ゼロゼロ融資などの資金繰り支援が行われた2021年は21件にまで減少したが、2022年は35件、2023年は45件超と再び増加に転じた。2024年には50件の大台を超える53件となり、2025年は過去最多となる55件を記録している。

なぜ、学習塾の倒産はここ数年で増え続けているのか。

「学習塾の倒産が相次いでいる最大の要因は、市場の構造変化です。もちろん少子化の影響も大きいですが、それに加えて近年は受験の多様化、学習の多様化が一気に進んでいることが大きな原因と言えるでしょう」

日本の学習塾業界は、長年にわたり進学競争への対応を軸に拡大してきた。“進学塾”、“補習塾”、両者を兼ねる“総合塾”といった形態が生まれ、1980〜90年代には上場企業も相次いだ。

「これまでは、学習塾といえば“進学塾”が中心で、一般選抜を前提とした学力向上に特化してきた側面があります。しかし現在は、高校や大学でも定員割れが珍しくなくなり、総合型選抜（旧AO入試）など、従来とは異なり、学力以外の面も重視する入試形態が年々拡大しているのです」

塾に求められる役割の変化

こうした変化により、塾に求められる役割そのものが変わりつつあるという。

「文部科学省が2020年以降に進めてきた大学入試改革では、学力試験の点数だけでなく、調査書や志望理由書、活動報告書、面接などを通じて、受験生の主体性や協働性といった多面的な能力を評価する流れが強まっています」

総合型選抜では、単にテストでいい点数が取れるだけでは不十分だ。にもかかわらず、従来型の学力指導を前提とした塾のなかには、この変化に十分対応できていないところも少なくないそうだ。

「そうした塾から生徒が減り、経営が苦しくなっていく。これは一時的な不振ではなく、構造的な問題だと考えられます。特に打撃を受けやすいのは、DX（デジタルトランスフォーメーション）に対応できていない塾や、昔のやり方から抜け出せない塾です。資本力が乏しく、ICT（情報通信技術）を導入できないところほど厳しい状況に置かれているのです」

近年は突然閉校や倒産に至るケースも目立つ。昨年、大手予備校「ニチガク」が突如閉校し話題となったが、学習塾の倒産の約8割は破産によるものだという。

「倒産する学習塾の多くは、いわば自転車操業の状態です。予備校は半年から1年分の授業料を前払いで受け取るビジネスですが、資金繰りが限界を迎えた瞬間に、一気に事業が立ち行かなくなる。経営体質が脆弱な塾ほど、環境変化の直撃を受けやすいのです」

学習塾の倒産増加は単なる「販売不振」だけが原因ではない。教育制度と受験のあり方が変わるなかで、従来型モデルを前提としてきた塾が、構造的に行き詰まり始めている現実が、いま浮かび上がってきているということだ。

