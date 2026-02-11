住宅ローン変動金利「5年ルール」の落とし穴…「返済額が同じ」でも危険なワケ【FPによる「危険度」チェックリスト】

2024年の日銀のマイナス金利解除以降、住宅ローン金利も上昇傾向にあります。変動金利を選択した多くの人は返済額が変わっていませんが、実はすでに「5年ルール」が発動し、水面下で危険な状態になっているおそれもあるのです。

住宅ローン利用者の約80%が選んでいる変動金利型。しかし、金利上昇局面での危険度はケースバイケースです。今回は、変動金利タイプを返済中の人が最低限確認すべきポイントをお伝えします。

変動金利の激変緩和措置「5年ルール」とは？

5年ルールとは、金利が変わっても5年間は返済額を据え置く仕組みです。ただし、元本と利息の内訳は変動します。

具体例を見てみましょう。

返済額は同じ10万円ですが、元本返済が5,000円減っています。つまり、借りたお金の減りが遅くなっているのです。

通常、5年ルールとセットで適用されるのが「125%ルール」です。5年後の返済額見直し時、以下のように増加幅は125%までと決まっています。

現在の返済額：月10万円（年間120万円）

5年後の上限：月12.5万円（年間150万円）

金利が急激に上昇した場合、「未払利息」が発生する可能性もあります。未払利息とは返済額では利息を払いきれず、後で一括返済が必要になる状態です。現在の金利上昇ペースでは可能性は低いですが、長期的には注意が必要です。

なお、5年ルールと125％ルールは、変動金利で元利均等返済型の住宅ローンだけに適用されます。また、当初固定金利型の固定金利期間終了後に、変動金利を選択したケースでは適用されません。一部の金融機関では、5年ルールと125％ルールを採用していません。

2020年から2021年に借り入れた人は2026年に返済額見直し

5年ルールには重要な起算日があります。「借入後5回目の10月1日」が基準です。返済額見直しは、起算日到達後の翌年1月返済分からとなります。

【2020年10月借入】 → 2026年1月に返済額見直し

【2021年1月借入】 → 2026年1月に返済額見直し

【2021年10月借入】 → 2027年1月に返済額見直し

2020年から2021年の変動金利は、0.4％〜0.5%程度と超低金利期でした。この時期に借りた人は金利上昇後、初めての返済額見直しを迎えます。

5年ルールによって「返済額は変わらないが、元本の減りが遅くなる現象」がすでに始まっているケースもあります。返済額見直しを前に、自身の住宅ローンのリスクを押さえておきましょう。

今やるべきアクションとチェックポイント

変動金利型の住宅ローンを返済中の人が、すぐにやるべきアクションと確認しておくべきポイントを見ていきましょう。

■返済予定表で金利上昇を確認

まずは金融機関が発行する返済予定表で、以下のポイントを確認してください。

□ 現在の適用金利：半年前と比べて何％上がっているか

□ 返済額の内訳：毎月の返済額のうち、元本と利息がそれぞれいくらか。

返済予定表は、インターネットバンキングや郵送書類で確認できます。半年前の返済予定表と比較してみましょう。

■5年後の返済額増加をシミュレーション

適用金利が上昇している場合、節目の5年後の返済額（概算）を計算しておきましょう。

□ 5年後の返済額上限（125%）を計算

□ 本来の返済額（金利上昇後）を試算

5年後の返済額上限は現在の返済額に1.25をかけて求めます。金利上昇後の返済額は金融機関のシミュレーターなどで計算できます。どちらか低い額が見直し後の返済額となります。

■危険度自己診断

金利上昇によるリスクを以下のチェックリストで確認してみましょう。

【借入条件】

□ 年収に対して借入額が7倍以上

□ 返済負担率（手取り収入に対する返済の割合）が35%以上

□ 返済期間が30年以上

【家計状況】

□ 月々の貯蓄が手取り収入の20％未満

□ 緊急予備資金（いざというときにすぐに使えるお金）が生活費6ヵ月分未満□ 返済額が25％増えると家計が苦しい

【時期とリスク管理】

□ 2020年から2021年に借入

□ 返済予定表を半年以上確認していない

□ 5年ルール・125%ルールを今回初めて知った

判定：

0〜2個：比較的安全

3〜5個：要注意（早めの対策を）

6個以上：危険（専門家への相談を推奨）

■5年目到達時期の確認

続いて、返済額見直し時期となる5年目はいつ来るのかを確認します。

□ 自分の借入日を確認

□ 5年目到達時期（10月1日）を把握

□ 返済額見直し時期（翌年1月）を把握

2020年10月〜2021年9月借入 → 2026年1月前後に見直し

2021年10月〜2022年9月借入 → 2027年1月前後に見直し

■対策の準備状況を確認

最後に、返済額増加への対策の準備状況を確認します。

□ 繰上返済の資金を準備している

□ 固定金利への変更を検討している

□ 家計の見直しを実施している

□ 金融機関に相談予定がある

返済額が増えて家計が苦しくなりそうな場合の対策

家計への影響が避けられないとわかったとき、FP（ファイナンシャルプランナー）の視点からは以下の3つの対策をおすすめします。

1. 家計の見直しで返済余力を持たせる

5年ルールで返済額が据え置かれている間は、準備期間と考えられます。この間に家計を見直して、将来の返済額増加に耐えられる家計に体質改善していきましょう。

具体的には、月1〜2万円の返済増を想定し、固定費を削ることから始めます。固定費とは保険料やサブスクリプションのように、毎月ほぼ一定の金額で発生する支出のことです。見直しで浮いたお金をローン専用の予備費として別口座に積み立てておくことをおすすめします。

2. 繰上返済で元金を減らす

余裕資金がある場合、ローンの元金を減らせる繰上返済は非常に有効な手段です。一般的に返済額増加を最小限に抑えるための繰上返済のベストタイミングは、5年目到達の直前です。たとえば、5年目到達が2026年10月1日の場合、2026年8月から9月に繰上返済すると効果的と考えられます。

繰上返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」があります。利息を軽減する効果が高いのは期間短縮型ですが、家計のキャッシュフロー上は返済額軽減型が現実的ともいえるでしょう。

期間短縮型： 返済額を変えず、返済期間を短縮

返済額軽減型： 返済期間を変えず、毎月の返済額を減らす

ただし、手元資金は生活費6ヵ月分を残し、住宅ローン控除との兼ね合いも確認してください。銀行によっては繰上返済を行うとその時点で返済額が再計算され、5年ルールの適用を待たずに返済額が増加するケースがあります。繰上返済を実行する前に、必ず銀行にその影響を確認してください。

3. 固定金利への借り換え・金利タイプ変更

以下に当てはまる人は固定金利への変更を検討してみましょう。

□返済期間が20年以上残っている

□ 金利上昇が今後も続くと考えている

□ 家計に余裕がなく、返済額増加に耐えられない

□ 精神的な安心が欲しい

固定金利への変更には、同じ銀行での「金利タイプ変更」または、他行へ乗り換える「借り換え」の2つの方法があります。借り換えは同じ銀行での金利タイプ変更に比べて良い条件になる可能性がある一方、新規借入と同様の費用や審査などが必要になります。金利タイプを変更する場合、その銀行で受けている金利の優遇幅がどうなるかを確認するようにしましょう。

住宅ローン返済中の人はこの機会に一度は状況確認を

住宅ローン金利の上昇によって適用される金利が上がっても、返済額が変わらないために状況の変化に気づかない人は少なくないと推測されます。

返済額が多少増加しても問題ない人でも、「今後返済額がいくらになるのか」といった影響を押さえることは重要です。できるだけ早く返済表をチェックし、問題があれば対応しましょう。

住宅ローン関連記事をもっと読む→世帯年収1000万円の40代夫婦、金利上昇で住宅ローン3500万円を「変動→固定」に借り換えたほうがいい？FPの意外な回答

