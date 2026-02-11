【本田紗来】女子の理想のカラダ♡ 進化を続ける「あかぬけボディの秘密」をご紹介！

圧倒的な透明感、バランスのいい筋肉、スラリとのびた手足……。今回は、そんな女子のあこがれのカラダを持つ、Ray㋲・本田紗来の「ボディの秘密」について深掘りします！Rayに加入してから、さらに美しさに磨きがかかり、進化を続ける紗来ボディの魅力をぜひチェックして♡

本田紗来のあかぬけBODY 女子のあこがれのカラダ♡ 持ち前の白肌とスラリとのびた手足。さらに、Rayに加入してからぐっとシェイプされ美しさに磨きがかかったボディでどんな服も着こなす姿にみ〜んなクギヅケ♡ そんな、進化を続ける紗来ボディの秘密を深掘りします！

Check! 圧倒的透明感！ 雪のように白くて、透きとおるようなみずみずしさをたたえたお肌。肌見せ服を着たときの映え度は抜群！ 生まれ持った肌質という一面はありつつも日々の食生活やスキンケアでその美しさは底上げされています。 キャミソール 5,570円、ミニスカート 10,160円／ともにMINJIENA（HANA KOREA）フードつきマフラー 17,600円／JOSE MOON

Check! アスリートみのあるほどよい肉づき 女のコたちの美のアイコンでもあるK-POPアイドルのように、しなやかな筋肉を誇る紗来ボディ。 フィギュアスケートで培われたバランスのいい筋肉があるからこそ、ミニをはいても、ウエスト見せしても、ヘルシーに決まるんです！

Check! きゃしゃbutメリハリライン ぷりかわなお洋服を着こなすには、ただ細いだけじゃダメ。 体型管理で腕や脚、首など、きゃしゃなパーツを磨きつつも、女性らしいカーヴィなラインは失わない。そんな紗来の今のスタイルこそ、女子の憧れ♡ 撮影／tAiki スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／本田紗来（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

本田紗来