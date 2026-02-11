第６１回クイーンカップ・Ｇ３は２月１４日、東京競馬場の芝１６００メートルで争われる。

昨年はここを勝ったエンブロイダリーが続く桜花賞を制覇。牝馬クラシックを占う重要な一戦の中心はギャラボーグ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）だ。未勝利勝ちから臨んだ前走の阪神ジュベナイルフィリーズでは、上がり３ハロン最速の脚を使って２着。直線では内から進路を変える場面もあり、スムーズならもう少しきわどい勝負になったはずだ。素質はここに入れば一枚上で、全兄のダノンスコーピオンが２２年のＮＨＫマイルカップ勝ち馬という血統背景も魅力的。しっかりと賞金を加算して、桜の舞台へ弾みをつけたい。

相手筆頭は、こちらも良血のドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）だ。母はＧ１・２勝を挙げたノームコア。ここまで血統にたがわぬ質の高い走りを見せており、新馬戦、ベゴニア賞と２戦２勝の東京マイルなら逆転は十分可能とみる。

白毛のアイドルホース・ソダシの半妹マルガ（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）。２月末で定年を迎える牝馬の名門・国枝栄厩舎が送り出すヒズマスターピース（牝３歳、父スクリーンヒーロー）もどんな走りを見せてくれるのか注目したい。