8年ぶりに日本出身横綱が誕生し、両横綱が揃った大相撲。1月場所は天皇ご一家が観戦に訪れ、安青錦というニューヒーローも誕生して盛り上がった。一方で現役を引退し、角界を去っていった力士たちもいる。

《体重40キロ減で激ヤセ》黒縁メガネにツーブロック、ヴィトンのネクタイを締めて現れた旭大星さん

2024年12月に引退した最高位・西前頭8枚目の旭大星託也さん（36、きょくたいせい・たくや。本名・大串拓也）は、フランス人映画監督のドキュメンタリー映画『辛抱』で入門前後の日々が取り上げられるなど注目され、イケメン力士として人気だった。

引退会見で東京の油そば店で修業を始めると語っていた旭大星さんだったが、現在は意外な仕事に転身していた──。【前後編の前編】

高田馬場にある油そば店で修行も…

「よろしくお願いします」

黒縁メガネにツーブロック、ヴィトンのネクタイを締めて現れた旭大星さん。現役時代と比べ、スリムな姿に激変していたが、油そば店のイメージとはかなり違う。近況を聞いた。

「現役時代からその味が好きで、高田馬場にある油そば店によく通っていたんです。それで引退後のセカンドキャリアにいいかな、と思い半年間、修業しました。でも、いざ自分の店を持とうとしたとき、"旭大星"という名前をもっと生かせる仕事を探したい、という気持ちがうまれました」

そんなとき、インバウンドの観光客を相手にした相撲鑑賞ビジネスの存在を知り、「おもしろそうだな」と興味をもったという。

「自分に何ができるかと考えたら、やっぱり17年やった相撲しかない。でも、他の人と同じことをやってもつまらない。それで、相撲鑑賞じゃなく、相撲体験を始めたんです」

お客さんに「まわし」をつけ、四股を踏み、土俵に上がって3〜5回相撲をとってもらう。胸を貸すのは、旭大星さん自身。最後に化粧まわしをつけて写真撮影を行う。しめて1時間30分、料金は1人1万5000円だ。

「土俵のある体育館を安く借り、場所代をおさえてやっています。去年5月には、44人の団体客の予約が入り、自分1人じゃ手が回らないので、知り合いの元力士にも協力してもらいました。お客さんは欧米からの方が多く、女性や子どもも土俵に上がってOK。

めっちゃ喜んでもらえます。先月、海外向けの英語のサイトも作りましたが、日本人のお客さんにもぜひ来てもらいたいですね」

以前から世話になっていた実業家や税理士の協力を得て、少しずつビジネスとしての体裁を整えながら、今後は手を広げ、この春には浅草で場所を借りて自前の土俵を作る予定。そこで相撲体験に加え、新弟子体験プランも提供しようと計画している。

「油そば店での修行は、お客さまの接し方や、原価と儲けとかを学べたので、無駄ではなかった。相撲体験のほか、所属していた大島部屋に協力していただいて力士の稽古見学を企画したり、地域の祭りなどでちゃんこの出店をしたりもしています。

ちゃんこの出店は、出身地の北海道・旭川の冬祭りや、この正月三が日に東京・足立区の西新井大師でやったんですよ。大きな鍋を買って、鶏ガラで出汁をとって鶏肉、白菜、ニンジン、ダイコン、キノコ、油揚げとかを入れて、旭川では5000食作りました。あと、幼稚園や老人ホームの慰問に行ったり、"相撲タレント"としてスポーツ番組や大食い番組に出演したりも。自分はまだ社会を知らな過ぎるので、いろんな経験を積んでいるところです」

ビジネスはスタートしたばかり。将来的な夢や目標はあるのだろうか。

「インバウンドのお客さんをメインにしたビジネスは、5年ぐらいは続けられるんじゃないかと考えています。その先はまだわかりません。風向きが変わったら、そのときに考えようと思っています。一度きりの人生なので、人と違うことを楽しんでやっていきたいです」

飲み会で知り合った奥さんとは…

引退したとはいえ、相撲体験でお客さんの相手をしたり、相撲タレントとして活動している旭大星さんは、今もトレーニングを続けている。

「週4、5回ジムに通い、背筋、腹筋など身体の部位ごとに筋トレしています。1回1時間。現役時代は最高165キロあった体重は、引退後、筋肉が落ちて断髪式の頃には110キロに落ちていました。今は120キロくらい。子どもを保育園に送った後、午前中にジムでトレーニングをしてから1日が始まる、という感じですね」

実業家として歩き始めた旭大星さんを、家族はどう見ているのか。現役中の2017年、1歳年下の一般女性と結婚。現在、6歳、3歳、1歳になる3人の男の子に恵まれた。

「奥さんとは21歳のとき、飲み会で知り合いました。ノリのいいおもしろい子だな、と気に入って付き合い始めて、交際中も堂々と会っていました。

自分が引退して油そば店を開業したら、奥さんにも手伝ってもらう予定だったのですが、違うことを始めたので、最初の頃は『仕事なくなったらどうするの!?』って不安がっていましたね。

新しい仕事が回り始めた今は、少し安心したみたいですけど、自分がどんなビジネスも『うまくいく気がする』と言っていたら、『ポジティブすぎる』と言われました（笑）。5月から浅草に自分のハコをもつようになったら、手伝ってもらおうと思っています」

引退後は自宅にいる時間が増えた。旭大星さんは子どもと積極的に公園で遊び、風呂に入れるのは日課だという。

「奥さんは『助かる』と言ってくれてますね。やっぱり男の子3人だと、家の中は大変ですから（笑）。子どもはすごくかわいくて、今は1日離れているだけで寂しくてたまらない。これから何日も仕事で家を空ける予定があるので、自分が耐えられるかな、と思うくらいです」

子どもたちには将来、力士になってほしい、と思っているのだろうか。

「なりたいと思うのなら、背中を押したいですけど、上の子はキックボクシングと体操を始めたので、そのどちらかの道に行くのかな。運動神経は悪くないと思いますよ。でも、すぐ泣くから根性が足りないかなあ。3人がそれぞれMLB（メジャーリーグ）、NBA、横綱になったら最高ですね（笑）！」

子どもの話になると、目尻が下がる旭大星さんだった。

続編では柔道部のエースだった旭大星さんが角界入りを決断した意外な理由、新弟子時代に脱走した過去、引退を決断した当時の心境などを明かしている。

（後編に続く）

取材／文 中野裕子 撮影／岩松喜平

旭大星さん「相撲体験」インスタグラム