「バッタなら婚活も楽だったのに」と語る”バッタ研究者”45歳独身を「婚活の女帝」植草美幸がブッタ斬り

バッタの研究は上手くいったのに、婚活は失敗ばかり―。そんな「中年独身研究者」の精神を、婚活の女帝が叩き直した。

女性は簡単に「本音」を出さない

バッタの「婚活」研究ばかりに血道を上げてしまい、自分の婚活が疎かになってしまった哀しき研究者がいる。

昆虫学者の前野ウルド浩太郎氏だ。アフリカで飢饉を引き起こす害虫・サバクトビバッタの交尾行動を世界で初めて解明した実績を持つ気鋭の研究者として知られる。単身アフリカへ渡り、波乱万丈の日々を記録した著書『バッタを倒しにアフリカへ』（'17年）は27万部の大ヒット。一躍時の人となった。

だが、その「代償」は大きかった。現在45歳の前野氏は独身で交際相手もいない。いまはバッタ研究の傍ら、結婚相手探しに奔走する日々を送っている。'25年11月に上梓した『バッタ博士の異常な愛情』は、自身の失敗エピソードが盛り込まれた婚活奮闘記だ。

そんな前野氏が今回、カリスマ婚活アドバイザーの植草美幸氏の指導を仰ぐこととなった。舌鋒鋭い指摘が人気で、メディアにも引っ張りダコの植草氏の「愛の鞭」に、前野氏は耐えられるだろうか。

植草：研究者の婚活をサポートしたことは何度もありますが、「我が道を行く」タイプの方が多いんです。プライベートについて聞くと「勉強しています」と答えて会話が止まる。一方で仕事の話になると、まるで演説のように猛烈に話す。こういった方は会話が不得手な印象です。ただ、前野さんがどういう方なのかは詳しく存じ上げませんので、今日は楽しみにしていました。

前野：あっ、はい。よろしくお願いします。

植草：まず、この『バッタ博士の異常な愛情』を読んで感じたことを言いますね。前野さんは「どうせ、この人は自分と付き合ってくれない」と決めつけるのが早すぎます。気になっている女性が、飲み会で自分と話してくれなくて恋を諦めたエピソードがありました。しかも、後で聞くとその女性は前野さんに好意的だったそうじゃないですか。まず、女性は簡単に「本音」を出さないということを覚えてください。

「バッタなら楽だったのに」

前野：たしかに僕は言いたいことがあっても言葉には出せません。察してほしいと思うことは多いのですが、通じなくてギクシャクしてしまう。

植草：まるで10代の女性のようですね。そこは心を強く持って、好意を伝えたほうがいいと思いますよ。

前野：それができれば苦労はしないのですが……。その点、バッタの世界は合理的です。オスとメスは別の集団で生活して、産卵直前になるとメスはオスの群れに飛んでくる。オス間の競争はありますが、求めていないメスに無駄な努力をする必要はない。正直、バッタなら楽だったのにと羨ましくなります。

植草：……。異性関係のノウハウは恋愛経験を重ねて身につくものですが、前野さんはそこが少し弱点だと思います。

前野：恋愛経験ですか……。それならマッチングアプリを使うと効率は良さそうですよね。結婚したい人だけが集まるアプリもあるようですから。

植草：アプリも否定はしません。ただ45歳の男性の場合、年収やどんな方に申し込むかにもよりますが、そうそう成立しませんよ。

前野：えっ、そうなんですか。

植草：理由は単純。45歳男性で、20代女性を狙うという的外れなことをする人もいるからです。そんなときこそ結婚相談所では「このあたりが現実的です」とアドバイスして確率を上げるわけです。結婚相談所は恋愛を楽しむ場ではないんです。あくまで「結婚相手を探す場」。そのために、私たちは大量のデータと向き合って、どうすれば成功するかと試行錯誤しています。実は研究と似ているんですよ。

植草美幸（うえくさ・みゆき）／結婚相談所マリーミー代表。婚活アドバイザー。『ザ・ノンフィクション』など、多数のテレビ番組に出演

前野ウルド浩太郎（まえの・うるど・こうたろう）／昆虫学者（通称：バッタ博士）。国際農研主任研究員。害虫・サバクトビバッタの研究に従事

