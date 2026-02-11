出版社の採用は大卒がマスト？高卒コネなし経験ナシ北海道在住の25歳女性が知った「学歴不問」採用の裏側

デジタルの力は「失敗しそうなこと」を避けさせる

1997年から2012年頃生まれのデジタルネイティブと呼ばれる世代は、生まれた時からインターネットがあり、何かを始める前にネットで情報を集めるのが、当たり前。失敗しないための布石をきちんと打ち、親世代よりもスマートに、合理的に物事を進めているように見える。

だが、長所は時に短所になることもある。

事前の準備を怠らずに、失敗しないように準備できるからこそ、あらかじめ「失敗しそうなこと」を避け過ぎることはないだろうか。

まじめにきちんと努力するからこそ、「これは結果につながらなさそうだ」と感じた瞬間、早々に諦めてしまうことはないだろうか。

2月から3月は多くの学生にとって、受験や就職活動という試練の時だ。満足のいく結果が得られることもあれば、そうでないこともある。

希望していたものとは違う結果に終わった時、「当たって砕けろ」の経験のないスマートな若者は、どう乗り越えるのだろう。

ライターで編集者、高校野球ブラバン応援研究家で「だし愛好家」と、肩書をいくつも持ち、ドラマ化もされた『終電ごはん』（幻冬舎）をはじめ、『吾輩は看板猫である』シリーズ（文藝春秋）、『ミセス・シンデレラ 夢を叶える発信力の磨き方』（幻冬舎）、『だし生活、はじめました。』（祥伝社）、『高校野球を100倍楽しむ ブラバン甲子園大研究』（文藝春秋）、『部活やめてもいいですか。』（講談社 青い鳥文庫）など多数の人気書籍を出版する梅津有希子さんは、「好き」「やりたい」の一念でこれまでやってきた。

学歴や地理的な不利条件、情報格差など、普通なら諦めてしまいそうな状況にあっても、梅津さんはなんとか道を探り、糸を手繰り寄せるように自分の望む人生を紡いできた。大卒以上が当たり前の出版業界で、奇跡の逆転劇を見せた梅津さんご本人の寄稿でお伝えする。

出版社に入るには何が必要なのか

「好きな雑誌で働いてみたい」

25歳の頃、そんなシンプルで無謀な思いを胸に、私は札幌から東京へ出てきた。

大好きで、毎号欠かさず読んでいた雑誌『Olive』。あの誌面を作る人になりたい。ただそれだけだった。

とはいえ、出版業界についての知識はほぼゼロ。

出版社に入るには何が必要なのか、どうすれば編集者になれるのか。そんなことは、考えたことすらなかった。

「スタッフ募集していませんか？」

中高時代、吹奏楽部に打ち込んでいた私は、管楽器を修理するリペア職人に憧れて、高校卒業後楽器メーカーに入社。楽器店の店頭で、学生や社会人など一般の愛好家からプロ奏者まで、音楽を愛するお客さんに管楽器の販売を担当。

故障したフルートやクラリネット、トランペットなどを修理するリペアラーの手元をじっと観察するのが好きで、いつも隣に座っては飽きずに眺めていた。

楽器が直って喜ぶお客さんの笑顔を見て、「いい仕事だな」と思いつつも悟ったのは、「自分には向いていないかも」ということ。大雑把な性格で、細かい作業が得意ではない自分には、この集中力と根気のいる作業が務まるとは思えない。吹奏楽部時代はなんとなく憧れで「リペア職人になりたい」と思っていたけれど、実際に近くで見て現実を知ったのだ。

12歳からずっと吹奏楽にどっぷり浸かっていたので、「他の世界も見てみたい」と退職を決意。好きでよく聴いていたFMラジオ局で働いてみたいと思い、同局のトークイベントでアナウンサーに「スタッフ募集していませんか？」と直談判。そんな若者が珍しかったのか、「あなたおもしろいわね。履歴書持って局にいらっしゃい」とアナウンサーから言われたのを真に受け、翌日アポイントを取って訪問したところ、「ちょうどスタッフが足りない番組がある」とその場で採用。

何が何だかよくわからないまま、ラジオ局で働くことになったのだ。

番組制作の仕事は、リスナーからのメッセージ整理や、ゲストのアテンド、リクエストがきたCDの用意など多岐にわたる。中でも私が好きだった作業が、アナウンサー用の台本を書くことだった。今流行っている現象や食べ物、人気のスポット紹介など、毎日原稿を書いているうちに、「書く仕事が好き」と思うように。「書く仕事といえば、編集者やライターだろうか」と考えるうちに頭をよぎったのが、大好きな雑誌『Olive』だったのだ。

「出版社＝大卒」が常識だと知った日

東京に出てまずやったのは、以前『Olive』の札幌取材で知り合ったスタッフに連絡を取ることだった。

「編集部でアルバイトを募集していませんか？」

返ってきた答えは、あっさりとした不採用。当時の条件は「大学生であること」。高卒の25歳は、応募資格すらなかった。

新聞の求人欄を見ても、並ぶ文字は「大卒以上」。

「やる気があれば会ってもらえるかもしれない」と条件を無視して応募してみたが、結果は惨敗だった。

ここで初めて知る。

出版社は、「大卒以上」が前提の世界なのだということを。

北海道で育った私の周りに、編集者やライターはいなかった。「親が出版社勤務」という友人もいない。そもそも「編集者になる」という進路自体が、身近な選択肢ではなかったのだ。

だから、「好きな雑誌で働きたい」という気持ちはあっても、「どうやってそこにたどり着くのか」という地図を、私はまったく持っていなかった。

それでも諦めきれず、業界について調べるうちに、ひとつの条件が目に入る。

「編集経験3年以上」

学歴は今さらどうにもならない。ならば、もう一つの条件を満たすしかない。

「経験」を積むことだ。

「学歴不問」「未経験歓迎」の落とし穴

とはいえ、「大卒」が入り口の出版社には入れない。

そんなある日、書店で立ち読みしていたとある犬雑誌の奥付で「スタッフ募集」の告知を目にする。

「学歴不問」で、作文と履歴書のみで応募できる。

幼少の頃からずっと犬と暮らしていたので、「いかに犬が好きか」「こんな企画がやりたい」などと熱い思いを作文に込めたところ、未経験ながら採用されることに。上京1年半、26歳でようやく雑誌編集者への道を歩み始めたのだ。

だが、私が入社したのは、出版社ではなく、編集プロダクションだった。

テレビ局の入社試験に落ちても、制作会社に入れば番組を作れるように、編集プロダクションに入れば、雑誌や書籍の仕事はできる。

仕事の中身は、出版社の編集者とかなり近い。取材をし、撮影をし、原稿をまとめ、誌面を作る。だが、立場と条件は、似て非なるものだった。

私が働くことになった編集プロダクション――通称「編プロ」は、正直に言えば、過酷な職場だった。泊まり込み、徹夜、休日出勤は当たり前。人手不足で代休も取れず、給料は安い。今なら完全にアウトな働き方だろう。

それでも私は、そこに飛び込むことを決めた。理由は単純だ。「3年以上の編集経験」を積むためには、ここしかなかったから。

「ダメと言ったって聞かないんだから」

過酷な毎日を送る日々だったが、それでも、私が「やめよう」と思わなかったのは、高校時代の経験と、親の存在があったからだ。

中高時代、私は吹奏楽部に打ち込み、全国大会で金賞を目指してきた。どうすれば目標に近づけるのかを自分たちで考え、試行錯誤を繰り返し、結果を出すまでやり続ける。その経験が、知らない世界に飛び込む怖さを和らげてくれたよりも、「目標に近づきたい」という想いを後押ししてくれたのだ。

そしてもうひとつ。

両親はいつも、「あんたのやりたいことをやりなさい」と背中を押してくれた。

上京すると言ったときも、反対はしなかった。

「ダメと言ったって聞かないんだから、がんばりなさい」

その言葉が、どれほど心強かったか。こうして私は、「出版社に入る」ことを目標に、「3年以上の編集経験」を手に入れるべく、編プロで働き始めた。

この選択が、その後の人生を大きく変えることになる。

◇高校時代はブラスバンドに燃え、吹奏楽コンクールの全国大会では3年連続金賞を受賞。その勢いのまま管楽器の店で働くも、「向いていない」と思えば、すぐさまラジオ局のスタッフに転身。

正規雇用か非正規か、給与の額や福利厚生の良し悪しを度外視し、やりたいことにまっしぐらに向かう梅津さんの行動力は、今の時代なら、「やりがい搾取に気をつけて」などのコメントをもらいそうだ。

だが梅津さんにとっては、何よりも優先すべきは「やりたいこと」だったのだ。「昔から、やりたいと思ったことはあきらめない。なぜなら、それは夢ではなく目標だからだ。思い返せば、子どもの頃から目標に向かって突き進んでいる実感が好きだった。一筋縄ではいかないときの方が、『よし、やるぞ！』と気持ちが熱くなってしまうのだ」（梅津さん）。

後編「高卒コネなし経験ナシ25歳女性が編集者となり、35歳で著書を出し、ドラマ化されるまでにやってきたこと」にて、その後の梅津さんのキャリアを追う。

【後編を読む】高卒コネなし経験ナシ25歳女性が編集者となり、35歳で著書を出し、ドラマ化されるまでにやってきたこと