缶汁がだし代わりの即席おかずみそ汁。飛田和緒さんが毎日絶対欠かさない「一日一汁」という考え方

汁物でたんぱく質の摂取量を上げる

「年を重ねるごとに、体にいろいろ不具合が出てきて、ここ最近は、筋肉をつけるためにたんぱく質をとるようにしています」という飛田さん（著書『このひと皿でたんぱく質も野菜もとれる からだ思いの快福スープ』より）

「筋肉を守る」「骨を強くする」「免疫力・回復力を保つ」上で、たしかにたんぱく質は老若男女問わず、大事な栄養素ではあるけど、問題は「食欲が落ちてくる」お年頃世代は、たんぱく質のための一品を増やすのがなかなか大変だということ。サラダチキンやプロテインをジョッキで飲み干すなんて芸当は、毎日続けられません。

そこで飛田さんは、毎日欠かさず作るという汁物を、たんぱく質多めの具材にしたり、定番みそ汁にちょこっと工夫をして、たんぱく質の摂取量をあげているそう。

ナツメ社から出版した『このひと皿でたんぱく質も野菜もとれる からだ思いの快福スープ』では、そんな汁物レシピが53品、一緒に取りたいおにぎりやトーストレシピが9品が紹介されています。本書から、だしいらずの缶詰を使ったおかずみそ汁をお伝えします。

だし代わりの缶汁は先に、さばの身は味が残るよう後で加えて

さば缶のみそ汁［材料（2〜3人分）］

さば水煮缶… 1缶（全量190 g）

じゃがいも… 1個（150 g）

大根… 120 g

たけのこ（水煮）… 80 g

水… 500ml

みそ… 大さじ1〜2

［作り方］

1 じゃがいも、大根、たけのこは食べやすい大きさの薄切りにする。

2 鍋に1、水を入れ、火にかける。煮立ったら、さば缶の缶汁を加え、蓋をして弱めの中火で具材が柔らかくなるまで10 分ほど煮る。

3 さば缶のさばを粗くほぐして加え、さっと煮る。味をみてから、みそを溶き入れる。弱火でさっと煮てみそをなじませる。

【日曜日のみそ汁】定番みそ汁に入れればたんぱく質アップの最強のアイテム。飛田和緒さんがやっている「一日一汁」