「ひとりっ子？」「2人目は？」見知らぬおばちゃんやママ友からの攻撃に疲れ果てた母親を救った20代男性の言葉

X（旧Twitter）で子育ての思わずクスっとしてしまう出来事を日々ポストし、話題を集めている 「ひみつのうつ子ちゃん」 ( @utuko_chan )。3.1万人のフォロワーを持ち、「いいね」1万超えも多数！ 人気の秘密は、「子育てあるある」の共感力です。現在、うつ子ちゃんは5歳の息子さんと夫との3人暮らし。そんなうつ子ちゃんの子育てに関するエピソードを紹介します。

子育てをしていると、見知らぬ人など周囲の人に声をかけられることが増加したといいます。苦笑しながら聞き流すことができるものが多い中、うつ子ちゃんの心をチクリとするフレーズがあるといいます。それは「2人目は？」という問い。繊細な2人目問題、うつ子ちゃんはどう対処したのでしょうか？

出産後、見知らぬ人に話しかけられるように

子育ての「初めての気づき」はたくさんあるのですが、その中でも驚いたのが、「見知らぬ方にたくさん声をかけられる」ことです。

息子が乳幼児だったころ、道端で見知らぬご婦人から「あら！ 今が一番かわいいときねぇ！」と何度も言われました。かわいいはとてもうれしいですし、ありがとうごいますですが、ひとつだけ言わせてください！ 「あのときから月日が経っていますが、今が一番ではなく、今もずっとかわいいを更新し続けています」とお伝えしたいです。親バカですみません（笑）。

他にも梅田のデパートのエレベーターの中で、私の母親と同世代の女性に「あら、かわいいね。母乳？」と聞かれたことがありました。突然のクエスチョン！ なかなかツッコんだ質問やけど、大阪のおばちゃんだからか!? と心で思いながら、他にエレベーターに乗っている人がいなかったので、「はぁ〜」と「はい」でも「いいえ」でもない返事でごまかしました。出産前から子育てされている方のSNSをみると、他者からの「母乳に関するツッコミが多いこと」についてよく書かれていたので、「これか、例の噂の……！」と失礼ながら珍獣に遭遇したような気持ちになりました。なぜ、そんなに人の母乳が気になるのでしょうか……。謎でしかありません。

そんな感じに「かわいい」と言われれば、「ありがとう」と聞き流し、面倒くさそうなものに対しては、「来ましたよ、例のヤツが……」とその場から素早くフェイドアウトするようにしています。ただ、そういった投げかけの中で、言われると心がモヤッとする言葉があります。それが「2人目は？」という言葉です。

ひとりっ子じゃダメなの!?

実はこの問題、以前にも原稿にしたことがありました。それは、息子がまだ３歳のころ、公園で遊んでいたときのこと。見ず知らずのおばあさまから「ひとりっ子ですか？」と突然話しかけられました。「そうです」と答えると「もうひとり産まなきゃね」とキッパリと言われ、「きょうだいがいると競争心が芽生えて成長できる」と熱心に“２人目教”の布教をされてクタクタになった体験を記事にしたのです。

ここまで強烈な体験はそれ以後ありませんが、今も「２人目は？」が会話の合間に出てくることは少なくありません。

１人目も２人目も、子どもを持つ・持たないは、その人の選択であって、周囲がとやかく言うことではないと私は思っています。持たない理由も人それぞれだし、その理由に上も下もありません。その人が決めればいい問題です。でも、意外と言われちゃうんですよね……。これは私の実感ですが、息子ができる前に「お子さんは？」と聞かれるよりも息子を産んでから「２人目は？」と聞かれることが増えた気がします。子どもがいると言いやすいのか、言ってもいいと思っているのか、知らない方から言われることもあって、本当に謎です。

でも、私自身「２人目は？」がこんなにモヤモヤする言葉だと知ったのは、当事者になってからでした。息子を産むまでは、想像すらしませんでした。もしかしたら、無意識に誰かに「２人目は？」と言ってしまっていたこともあるかもしれないと、怖くなります。

日常でどんなときに「2人目は？」が出てくるかと言うと。例えば、息子と２人でよく通っているご飯屋さんに行けば、そこの店員さんに「2人目つくりやぁ！」「息子くんさみしいやんかぁ！」と結構強めに言われます（笑）。私は、大阪に住んでいるのですが、年配のキャラ濃いめのおばちゃんの圧は最強です。普段はそのおばちゃんのこと大好きなんです。でも、この問いだけは、心にグサッとくるんですよね……。しかも、なんと返していいのか、悩んでいるうちに時間が経ってしまうのです。

地元の友だちの集まりでも最近「2人目問題」が、たびたび話題になります。先日も私以外、みんな子どもが2人・3人といる友人たちと集まりがありました。友人たちの様子をみていると、複数の子育てって大変そうだけどとても幸せそうだな……と思うんです。他人の幸せと比べるのよくないとは思いつつ、ついつい「ひとりっ子で育つ場合ときょうだいで育つ場合」なんてAIで調べちゃうこともあります。2人目に関心があるからこそ、「うつ子、はよ2人目作らないと！」とか「弟妹はいた方がいいでしょう、なんで作らないの？」と聞かれると、なんだか心が重たくなってしまうのです。

なぜ「２人目は？」で落ち込んでしまうのか!?

なぜ私は「2人目どうするの？」と聞かれることに疲れてしまうのだろう……、別に何気ない質問をされているだけなのに、どうしてこんなに過剰に反応しちゃうんだろうなと思うんです。少し自分自身を分析してみました。

息子を産んでから山ほど大変なことがありました。でも、それを超える楽しいことや喜びもあったので、正直言えば「２人目」をほしい気持ちもあります。でも、そこに大きな壁として立ち塞がるのが、教育費だったり、仕事と子育ての両立だったり、あの産前産後の大変な時期を再び乗り切る体力はあるのか……という問題です。

特に、2025年に仕事を再開して、今も子育てと仕事の両立にてんやわんやしているのに、ここにもうひとり加わるなんて……と気持ちがフリーズしてしまう自分がいます。しかも、望んだとて必ずできる確証がないのが妊娠・出産というものです。そういったさまざまな壁を前にして「２人目はないな」を諦めている自分がいます。

物事って、結論を出したとしても、そこに至るまでに、自分の中でさまざまな葛藤を重ねて答えを出したわけで、スパッとYES、NOが決まらない問題も多いですよね。「２人目」問題は私にとってはそんな感じです。だから、他者から「2人目は？」と干渉されると心がグッタリと疲弊してしまうのだと思います。

私には6歳離れた兄がいて、兄とのたくさん楽しい想い出もあり、今でもいい関係を保てています。たまに兄家族と遊んだり旅行もします。きょうだい関係は面倒なこともありますが、いいものであることも知っています。息子はひとりっ子だから、こんなふうに思うこともないのか……と考えて、本当にいいのかな、と不安になることありました。

でも、あることがキッカケで、悩みも吹っ切れた瞬間があったのです。それは、自宅前にある和食料理屋さんで働くバイトの男の子との出会いでした。お手頃価格で、子どもにも優しい店主さんがやっているお店で家族で利用しています。そこで働く20代のバイトくんがこれまたとても素敵なんです。いつも笑顔で明るくて、愛嬌たっぷりで、何ともいえない「愛されオーラ」がにじみ出ています。先日、そんな彼と家族の話になり、「僕、ひとりっ子なんですよ」と教えてくれました。

そうだったんだ！ と思って「ひとりっ子、どう思っていた？ 寂しいって感じたことはなかったですか？」と聞いてみると、彼は笑顔で「ないっすね〜。むしろひとりっ子でよかったなと思うことも多かったですよ。おもちゃとか全部独り占めできますしね。寂しいとかつらいとか思ったことないですよ」と笑顔で話してくれました。

「おもちゃ独り占め!? うちの子もそうだわ〜」とバイトくんと同じ笑顔を返し、肩の力が不思議と抜けていくことが実感できました。バイトくんにとってひとりっ子は、「おもちゃ独り占め」できるという視点だけだったということ。「子どもにとってはそれぐらいの問題なのね」と思ったら、気持ちがとってもラクになりました。それからは「2人目は？」と聞かれても、以前ほど心がざわつかなくなったのです。

きょうだいがいるから幸せ、ひとりっ子だから不幸、その逆もしかりで、そんな単純な話ではないことも充分にわかっています。でも親になると、無意識に子どもの「将来」を背負い過ぎてしまうんですよね。まだ起きてもいない未来の心配を、今日の自分が全部引き受けようとしてしまう。結局のところ、子どもにとって一番大切なのは、「兄弟がいるかどうかではなく、今の自分が大切にされている」と感じられるかなんですよね……。そんなわけで、今度他の人から「2人目は？」と聞かれたら、「2人目もいいけど、今日の息子もめっちゃいいよ〜」と笑顔で答えようと思っています。ワッショイ！

