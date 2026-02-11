ÉÔÈ÷¤Î¤Ê¤¤°ä¸À½ñ¤Ç¡Ò»ñ»º8,000Ëü±ß¡Ó¤òÊì¤Ë·Ñ¤¬¤»¤¿Â©»Ò¡£¶ä¹ÔÁë¸ý¤Ç¡Ö»Ø°ìËÜ¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÀäË¾¤·¤¿¥ï¥±¡Ú»ÊË¡½ñ»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡Ö°ä¸À¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¡×¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤Ï1²¯6,000Ëü±ß¤Þ¤ÇÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÍÍø¡×¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¾ï¼±¤Ï°ì½Ö¤ÇÊø¤ìµî¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Ë´¤Éã¤Î¡È°¦¤¢¤ë°ä¸À¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Â²È¤ÎÇäµÑ¤âÍÂ¶â¤Î°ú¤½Ð¤·¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾Íè¤Î¹â³Û¤ÊÀÇÉéÃ´¤Þ¤Ç³ÎÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÑÜÄ¢ÌÌ¤ÊÉã¤¬°ä¤·¤¿¡Ö¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¡×¤Ç¡È´°àú¡É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁêÂ³
ÅÔÆâ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÉÒÇ·¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50ºÐ¡Ë¤Ï¡¢È¾Ç¯Á°¤ËÉã¡¦ÉðÉ×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯82ºÐ¡Ë¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤ÏÀ¸Á°¡¢ÑÜÄ¢ÌÌ¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢Âà¿¦¶â¤ÈÃùÃß¤ò¹ç¤ï¤»¤¿5,000Ëü±ß¤Î¶âÍ»»ñ»º¤È¡¢¹Ù³°¤Î¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤Ë¤¢¤ëÉ¾²Á³Û3,000Ëü±ß¤Î¼«Âð¡¢·×8,000Ëü±ß¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÒÇ·¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¡£²¶¤ËËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Êì¤µ¤ó¤¬Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼êÂ³¤¤Ï¤·¤Æ¤¢¤ë¡×
ÉðÉ×¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢¤½¤¦¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢»à¸å¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ø¾ÚÌò¾ì¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿ÉÔÈ÷¤Î¤Ê¤¤¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï´Ê·é¤Ë¡¢¤·¤«¤·ÎÏ¶¯¤¯¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÁ´ºâ»º¤ò¡¢ºÊ¡¦¾¾»Ò¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡£°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤ÏÄ¹ÃË¡¦ÉÒÇ·¤ò»ØÄê¤¹¤ë¡Ù
¡Ö¤µ¤¹¤¬¿ÆÉã¤À¡£¤³¤ì¤ÇÊì¤µ¤ó¤ÎÀ¸³èÈñ¤â»ÜÀßÈñÍÑ¤â¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡×Åö½é¡¢ÉÒÇ·¤µ¤ó¤Ï°ÂÅÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤Î¾¾»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦78ºÐ¡Ë¤Ï3Ç¯Á°¤«¤éÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÉÒÇ·¤µ¤ó¤Î´é¤â¤È¤¤É¤¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ä¸À¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤Ø¤ÎÊì¤Î½ðÌ¾¤ä°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤ó¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ÂÅÈ¤Ï¶ä¹Ô¤ÎÁë¸ý¤ÇÀäË¾¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ø°ìËÜ¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»ñ»º¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÀäË¾
ÉðÉ×¤µ¤ó¤Î°ä¸À¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÉÒÇ·¤µ¤ó¤¬ÉðÉ×¤µ¤ó¤ÎÍÂ¶â¤ò¡ÖÊì¤Î¸ýºÂ¡×¤Ë°Ü¤·½ª¤¨¤¿¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾¾»Ò¤µ¤ó¤¬Æþ½ê¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î°ì»þ¶â¤È¤·¤Æ¡¢1,000Ëü±ß¤òÁ÷¶â¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î¤È¤¡£
¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ýºÂÌ¾µÁ¿Í¤Ç¤¢¤ë¾¾»ÒÍÍ¤´ËÜ¿Í¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¹â³Û¤Ê½Ð¶â¤ä¿¶¤ê¹þ¤ß¤Î¤ª¼êÂ³¤¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡×
¹Ô°÷¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¡¢¤·¤«¤·µ£Á³¤È¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÂ¶â¤¬¾¾»Ò¤µ¤óÌ¾µÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÉðÉ×¤µ¤ó¤Î°ä»º¡×¤«¤é¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¾¾»Ò¤µ¤ó¤Îºâ»º¡×¤Ë¡£È½ÃÇÇ½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¾¾»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¤½¤·¤ÆÂåÍý¸¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÉÒÇ·¤µ¤ó¤â¡¢»Ø°ìËÜ¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÅà·ë»ñ»º¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Ã¯¤â½»¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¼Â²È¤òÇä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò²ð¸îÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×
ÉÒÇ·¤µ¤ó¤ÏÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤Ë¤âÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²óÅú¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤ªÊìÍÍ¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ÇäÇã·ÀÌó¤Ï·ë¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£À®Ç¯¸å¸«¿Í¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÉÒÇ·¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÉðÉ×¤µ¤ó¤¬¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡ÖÁ´ºâ»º¡×¤ò¾¾»Ò¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Åà·ë¤µ¤ì¡¢ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë²ð¸îÈñÍÑ¤¹¤éÇ±½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ´ºâ»º¤òºÊ¤Ë¡×¤¬¥ê¥¹¥¯¤ÊÍýÍ³¡ÚÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡È¸í»»¡É¡Û
º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¡¢ÉðÉ×¤µ¤ó¤Î°ä¸À¤Ï·Á¼°¤È¤·¤Æ¤Ï´°àú¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÉðÉ×¤µ¤óË´¤¤¢¤È¤Î¡Ö²ÈÂ²¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡×¤Î»ëÅÀ¤¬·çÍî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦½Å¤¤ÉéÃ´
Åà·ë¤µ¤ì¤¿»ñ»º¡ÊÍÂ¶â¤äÉÔÆ°»º¡Ë¤òÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¡ÖÀ®Ç¯¸å¸«¿Í¡×¤òÁªÇ¤¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢2¤Ä¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÀìÌç²ÈÊó½·¤¬È¯À¸¤¹¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¿ÆÂ²¤¬É¬¤ºÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢ÊÛ¸î»Î¤ä»ÊË¡½ñ»Î¤Ê¤É¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸å¸«¿Í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤Ï¡¢·î³Û¿ôËü±ß¤ÎÊó½·¤¬¤º¤Ã¤ÈÈ¯À¸¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë10Ç¯Â³¤±¤Ð¿ôÉ´Ëü±ß¤Î½ÐÈñ¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¼«Âð¤òÇäµÑ¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£µï½»ÍÑÉÔÆ°»º¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¡Ö¤â¤¦½»¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¸½¶â²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¡ÖËÜ¿Í¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä»ÜÀßÈñ¤òÏÅ¤¦¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤ÎÁÂÌÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆó¼¡ÁêÂ³¡×¤Ç¤ÎÀÇÉéÃ´Áý
¤µ¤é¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀÇ¶â¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
Éã¤«¤éÊì¤Ø¤ÎÁêÂ³¡Ê°ì¼¡ÁêÂ³¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û·Ú¸º¡×¤Ë¤è¤ê1²¯6,000Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ê¤Þ¤¿¤ÏË¡ÄêÁêÂ³Ê¬ÁêÅö³Û¤Î¤¤¤º¤ì¤«Â¿¤¤¶â³Û¤Þ¤Ç¡Ë¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤À¤È¡¢8,000Ëü±ß¤ÏÁ´³ÛÌµÀÇ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¾ÍèÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Â©»Ò¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤È¤¡ÊÆó¼¡ÁêÂ³¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Éã¤Îºâ»º¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÊì¤Îºâ»º¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤â¸º¤ë¤¿¤á¡¢Â©»Ò¤Ë¤Ï¹â³Û¤ÊÁêÂ³ÀÇ¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö±¿Ì¿¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡×¤È²ò·èºö
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÉðÉ×¤µ¤ó¤¬°ä¸À¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï5Ç¯Á°¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤Î¡Ö±¿Ì¿¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡×¤Ï3Ç¯Á°¡¢¾¾»Ò¤µ¤ó¤¬Æé¤ò¾Ç¤¬¤¹¥Ü¥äÁû¤®¤òµ¯¤³¤·¡¢·ÚÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤È¤¡¢ÉðÉ×¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÊ¤ò¼é¤ë¤Î¤Ï²¶¤ÎÌòÌÜ¤À¡×¤È¤¤¤¦¼«Éé¤È¡¢¡Ö°ìÅÙºî¤Ã¤¿´°àú¤Ê°ä¸À¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¤¤¤¦²á¿®¤«¤é¡¢¤Ê¤Ë¤â¼ê¤òÂÇ¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤³¤½¡¢ÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö¡¡§²ÈÂ²¿®Â÷¡Ê»ñ»º´ÉÍý¤ÎÀÚ¤ê»¥¡Ë
Ç§ÃÎ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¡×¤Ç¤¹¡£
À¸Á°¡¢¼«Âð¤äÍÂ¶â¤ò¡Ö¿®Â÷ºâ»º¡×¤È¤·¤ÆÉÒÇ·¤µ¤ó¤ËÂ÷¤·¤Æ¤ª¤¯·ÀÌó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤êÊì¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢´ÉÍý¸¢¸Â¤ò»ý¤ÄÉÒÇ·¤µ¤ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢¼Â²È¤ÎÇäµÑ¤äÍÂ¶â¤ÎÍøÍÑ¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¡Ö¼õ±×¸¢¡ÊÍø±×¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¡Ë¡×¤ÏÉã¤«¤éÊì¤Ë°Ü¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´ÉÍý¸¢¡Ê¥Ï¥ó¥³¤ò²¡¤¹¸¢¸Â¡Ë¡×¤À¤±¤òÂ©»Ò¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Êì¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é»ñ»ºÅà·ë¤ò²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡§°ä¸À¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÊì¤Ø¡¢Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÏÄ¹ÃË¤ÎÉÒÇ·¤Ø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿ôÀ¤ÂåÀè¤Î¾µ·ÑÀè¡Ê¼õ±×¼ÔÏ¢Â³¡Ë¤Þ¤Ç»ØÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö²ÈÆÄ¤ò¤É¤¦·Ñ¤¬¤»¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â³Î¼Â¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐºö¢¡§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¡ÖÇ§ÃÎ¾ÉÂÐ±þ·¿¡×¶âÁ¬¿®Â÷¡Ê¼¡Á±¤Îºö¡Ë
¤â¤·¡¢ÉðÉ×¤µ¤ó¤¬¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤Ê·ÀÌó¤Ï·ù¤À¡×¤Èµñ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤»¤á¤Æ¡ÖÍÂ¶â¤ÎÅà·ë¡×¤À¤±¤ÏËÉ¤°¼ê¤À¤Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ§ÃÎ¾ÉÂÐ±þ·¿¡×¤Î¶âÁ¬¿®Â÷¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¸½¶â¤ò¿®Â÷¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ËËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ºÊ¤Î°åÎÅÈñ¤ä»ÜÀßÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤¬ÀÁµá½ñ¡ÊÎÎ¼ý½ñ¡Ë¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¿®Â÷¶ä¹Ô¤«¤éÊ§¤¤Ìá¤·¤ä¿¶¤ê¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»ºÂÐºö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÅöÌÌ¤ÎÊì¤Î²ð¸îÈñÍÑ¤¬°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î»öÂÖ¤À¤±¤Ï²óÈò¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§°¦¾ð¤À¤±¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤Ï¼é¤ì¤Ê¤¤
ÉðÉ×¤µ¤ó¤Î¡ÖÁ´ºâ»º¤òºÊ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ä¸À¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾¾»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤Î¡ÖÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î°¦¾ð¤¬¼öÇû¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¿Æ¤ÎÏ·¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ºÇ½é¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢´¶¾ðÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡Ö°ä¸À¡×¤Ï»ñ»º¤òÅÏ¤¹¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÅÏ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë²ÈÂ²¤¬º¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¡×¤ä¡Ö´ÉÍýµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¿®Â÷¾¦ÉÊ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼é¤ê¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢»ñ»º¤È²ÈÂ²¤ò¼é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¶³¦Àþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô»³ ÃÒ
»ÊË¡½ñ»Î¡¿¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¿AFP¡ÊÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê¡Ë