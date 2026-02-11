◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子 予選リーググループB 日本0-4スウェーデン(大会5日目/現地10日)

スウェーデンに敗れ、予選敗退が決まったアイスホッケー女子日本代表。攻守で日本を支える志賀姉妹が、試合後インタビューに応じました。

ディフェンスを担う姉の葵選手は、「なんとか昨日の負けから気持ちを切り替えて、全員で60分勝ちしようというふうに声をかけて臨んだんですけど、結果的に0-4という悔しい結果で終わってしまって、今はすごい悔しい気持ちでいっぱいです」と悔しさをにじませました。

また「今日も早い段階で先に点を取られてしまって、なかなか自分たちの流れもつかめず、最終的に点数をとることもできなかったのでそこが一番の敗因」と試合を振り返ります。

一方、フォワードを務める妹の紅音選手も、「絶対に勝たなきゃいけない試合だったんですけど、4-0という形で負けてしまって本当に悔しい気持ちでいっぱいです」と率直な心境を語ります。「0で終わるわけにはいかなかった」と話す紅音選手。「本当に1点をほしいという気持ちで第3ピリオドは臨みました」と振り返ります。

今大会は「本当に先輩方のためにというふうに戦いました」と語る紅音選手。涙の理由について尋ねられると「これまでずっと引っ張ってきてくださっていた先輩方との最後の試合だったので…」と涙をこらえる様子も。そして「勝ちたい気持ちはすごいあったんですけど、不甲斐ない結果で終わってしまったのが本当に一番悔しいです」と胸中を語りました。

キャプテンの小池詩織選手をはじめ今大会を集大成とする先輩選手に対しては「本当に感謝していますし、これまでこの歴史をつないできてくれたもっと上の先輩方にも本当に感謝したい」と話しました。

次回大会への意欲については、「今考えると、これから4年というのはすごく長く感じるので」としながらも、「とりあえず1年1年自分の課題を見つけて成長できればいいなと思います」と前を向いていました。