フィギュアスケート男子シングルに出場する三浦佳生選手が前日練習に参加しました。

この日の練習について聞かれると、三浦選手は「まずは体を目いっぱい動かして、状態の確認もしてという感じではあります」と話します。

しかし「靴が昨日のメインでの練習で折れてしまったので、そこをなんとかしようと思っています」とアクシデントがあったことを明かしました。

その中でも「今できる最大の対処というか、そういった目いっぱいのものを今日試して。これでいけるなというのを確かめていました」と語りました。

銀メダルを獲得したフィギュアスケート団体の活躍について聞かれると三浦選手は「本当に感動しました。一緒にやってきた(鍵山)優真はちょっともうメダルとってるんですけど、(佐藤)駿とかメダルを取ってたりするのを見るとすごく自分もうれしくなりますし、駿とかもすごいうれしそうに今日の朝していたので、それを見て自分もうれしくなりました」と語り、「次回は自分が団体戦に入れてもらえるように、戦力になれるようにと思いながら見ていました」と心境を明かしました。

そして、今大会の目標について聞かれた三浦選手。「自分がまずできることを精一杯やったうえで結果を楽しみにできたらなと思うので、まずは明日のショートに向けて最大のパフォーマンスができるようにしたいと思います」と意気込みました。