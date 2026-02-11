小芝風花、大物俳優からの“オーダー”で作った編み物作品を披露 細部まで“こだわり仕様”にもファン感嘆「アレンジ凄すぎる」「趣味の域超えてる」
俳優の小芝風花（28）が10日、自身のインスタグラムを更新。「編み物日記 No.11」と題し、新作の編み物作品を公開した。
【写真】芸が細かい…小芝風花が披露した八嶋智人オーダーの“特製ポーチ”
小芝はこれまでにも「編み物日記」として多数の作品を公開。人気ゲーム『ピクミン』風の編み物キャップや手編みのバッグを披露し、その腕前が話題になっていた。
今回は「八嶋智人さんから『派手なポーチ』が欲しいとオーダーがあったので 私のバッグとお揃いに」「八嶋さん要素を入れるために、マリオの帽子の『M』の部分を『八』に変えたり、メガネをかけさせてみたり 裏には大きく『八』を派手に！笑」と、こだわりポイントも紹介しつつ、俳優・タレントの八嶋智人（55）からの依頼で作ったという人気ゲーム『スーパーマリオ』のマリオの顔があしらわれたポーチの写真と、出来上がった作品を手に満足そうな笑顔を見せる八嶋のソロショットを披露。
「喜んで頂けて嬉しかったなぁ 人に編むのも楽しいんですよねぇ♪」と最後は喜びをつづって締めくくった。
この投稿にファンからは「これは八嶋さん嬉しいでしょうね！」「八嶋さん用アレンジ凄すぎる」「風花ちゃん、すごい器用ですね〜 趣味の域超えてる」「最高なポーチ 羨ましいです！色合いが男性が持っても合いますね 風花さんのセンスに脱帽です」「羨ましい 自分も、編んでほしいです」「Mを八にするとか発想が素敵すぎる」「すごい、ほんとに器用すぎます」など、絶賛の声が相次いでいる。
