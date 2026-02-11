タイBLリメイクドラマ、抱っこ・壁ドン・キス“怒涛の胸キュン”3連発「パワーワード連発」「切ないシーンなのに」と反響【The Boy Next World】
【モデルプレス＝2026/02/11】俳優の南雲奨馬と濱屋拓斗がW主演を務めるドラマ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」（2月1日19時よりFODにて見放題独占配信／3月2日深夜フジテレビにて放送）の第4話が、2月8日に配信された。怒涛の胸キュンシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】タイBLリメイクドラマ出演のイケメン俳優、押し倒し密着
本作はタイBLドラマ「The Boy Next World」の日本リメイク版。恋愛経験ゼロの平凡な大学生・四葉楓（濱屋）の前に、学内の誰もが憧れる先輩・鴻上沙羅（南雲）が突然現れることから動き出す。沙羅は自分が並行世界から来た存在であり、「自分たちは恋人同士だ」と告げるが、楓は戸惑いながらも次第に惹かれていく。2人はそれぞれが抱える秘密や葛藤と向き合いながら、愛の行方を選んでいく。
ある雨の日、楓の帰宅を待っていた沙羅。ずぶ濡れの楓を強引に抱きかかえて部屋へ連れ込むと、濡れた服を脱いでシャワーを浴びるよう促す。戸惑う楓がバランスを崩し座り込むと、沙羅は逃げ場を奪うように壁ドン。「脱がずにシャワーするの？」と、至近距離で楓を攻め立てた。
楓は「先輩が裸を見たいのはこの楓じゃないでしょ」とぶつけ、沙羅を追い払おうとする。しかし、沙羅は動じることなく「キスしてもいい？」と一言。抵抗しない楓に、ゆっくりと口づけを交わした。
帰宅後の抱っこから始まり、壁ドン、そしてキスへ繋がる怒涛の胸キュン展開に、SNS上では「心臓がもたない」「1話に詰め込みすぎ」「胸キュンすべてが詰まってる」「パワーワード連発」「違う世界の2人っていう切ないシーンなのに」といった絶賛の声が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：FOD
【Not Sponsored 記事】
◆南雲奨馬＆濱屋拓斗W主演「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」
◆「ボネクワ」沙羅（南雲奨馬）＆楓（濱屋拓斗）、“怒涛の胸キュン”3連発
◆「ボネクワ」抱っこ・壁ドン・キスの猛攻に視聴者悶絶
