飛ばない理由はグリップにあり？可動域を広げて「すくい打ち」を卒業する方法【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】
【飛ばないスイングと飛ぶスイング】
プロが飛ぶ理由
スピードを上げるのではなく当て方と効率で飛ばす
【アドレスの勘違い1 グリップとボール位置】ウィークグリップでボールを左に置くから飛ばない
左手をストロングに握りボールを真ん中に置く
アマチュアゴルファーが、プロのような力強いアイアンショットを打てない理由のひとつに、左手をウィークで握り、ボールを左に置き過ぎていることが挙げられます。ウィークで握ると関節の可動域が狭くなってすくい打ちになりやすく、その上、ボールを左におくとヘッドがボールに届かなくなるからです。
ダウンブローで捉えて強い当たりにするためにも、左手はストロングで握り、7番より短いクラブは、番手に関係なくボールを真ん中に置くようにしましょう。
これがアマ！エラーNG：ウィークグリップで握った時点で飛ばすのは難しくなる
【check】
ウィークグリップだと関節の可動域が狭くなり、タメが解けてすくい打つようなスイングになる。結果、ダフリの危険性も
これがプロ！対策OK：左手をストロングに握ってダウンブローで捉える
【check】
左手をストロングにすることで、上からクラブを押さえつける形となり、ヘッドに力が伝わりやすくなって飛距離も出る
【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹