飛ばない理由はグリップにあり？可動域を広げて「すくい打ち」を卒業する方法【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【飛ばないスイングと飛ぶスイング】

プロが飛ぶ理由

スピードを上げるのではなく当て方と効率で飛ばす

【アドレスの勘違い1 グリップとボール位置】ウィークグリップでボールを左に置くから飛ばない

左手をストロングに握りボールを真ん中に置く

アマチュアゴルファーが、プロのような力強いアイアンショットを打てない理由のひとつに、左手をウィークで握り、ボールを左に置き過ぎていることが挙げられます。ウィークで握ると関節の可動域が狭くなってすくい打ちになりやすく、その上、ボールを左におくとヘッドがボールに届かなくなるからです。

ダウンブローで捉えて強い当たりにするためにも、左手はストロングで握り、7番より短いクラブは、番手に関係なくボールを真ん中に置くようにしましょう。

これがアマ！エラーNG：ウィークグリップで握った時点で飛ばすのは難しくなる

【check】

ウィークグリップだと関節の可動域が狭くなり、タメが解けてすくい打つようなスイングになる。結果、ダフリの危険性も

これがプロ！対策OK：左手をストロングに握ってダウンブローで捉える

【Point】アイアンは番手に関係なくボールを真ん中に置こう

【check】

左手をストロングにすることで、上からクラブを押さえつける形となり、ヘッドに力が伝わりやすくなって飛距離も出る

