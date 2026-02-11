ドライバー(長い棒)のやさしい振り方とは！？

ドライバーのやさしい振り方とは！？

長い棒を振り子運動で振るのは限りなく不可能に近い

ここで話をわかりやすくするために、クラブではなく、単なる長い棒で地面にあるボールを打つことを考えてみたいと思います。

長い棒の先端で正確にボールをヒットするのは容易なことではありません。右→左の順に体をヨコにスエーさせれば当たるかもしれませんが、遠くには飛ばせません。先端部のスピードを上げようと、手首を支点に振り子の原理で上から下に動かすと先端が地面に刺さってしまいますし、体の正面の狭い範囲で振り子(ローテーション)を使うにしてもボールに当てるのがやっと。まるで曲打ちのようなテクニックが必要になります。

では、どうすれば打てるのでしょう？まず棒の真ん中あたりを持ちます。要は短く持つわけです。しかし、それだと棒の余り部分が体にぶつかって、そのまま振ることはできません。

そこで余った部分(クラブでいえばグリップエンド側)を体の左サイドにズラし、ボール側の先端が自分から見て右斜め下、グリップ側の先端が左斜め上を指すようにします。早い話が、体に対して真っすぐ(タテといってもいいでしょう) 持っていたものをヨコに持つようにするわけです。こうすると、もてあましていた長い棒を振れる態勢になります。

しかし、残念ながら振り子運動ではこれをやるのは難しい。振り子では手首を支点とした振り子が入ります。せっかくグリップ側の先端を体の左サイドにズラしたのに、途中で振り子を入れたら、その先端部が体にぶつかって振れません。これを避けるには棒を振り下ろす過程で、グリップ側の先端部を体の右サイドに逃がさなければいけない。とても面倒ですし、やったところでちゃんと当たりません。結局、長い棒を振り子運動で振るのは、限りなく不可能に近い行為ということになるのです。

【出典】『世界が認めた究極のシンプルスイング キープレフト理論』著者：和田泰朗