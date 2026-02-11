求人倍率が過去最高を更新する「売り手市場」の中、自分に合った進路を選んでもらおうと10日、高校生向けの仕事体験会が福岡市で開かれました。

福岡市博多区の展示場で開かれたのは、高校生のための仕事体験会「おしごとフェア」です。



■山木康聖記者

「会場には制服を着た学生がたくさんいます。こちら、大工の仕事でしょうか、実際に仕事を体験している学生もいます。」



建設や製造、小売りなど県内外の20社余りが出展しました。





主な対象は、2027年春に高校を卒業する2年生です。例年5月に3年生を対象に行われていましたが、2月に開催するのは初めてです。■ジンジブ・キャリア教育開発部 山越悠聖さん「（2月は）進学するのか就職するのか、岐路に立たされている時期。いろいろな職業を体験して自分が合う進路を選択できるように、2月に開催しました。」

厚生労働省によりますと、全国の高校新卒者の求人倍率は、ここ5年、右肩上がりを続けています。



去年3月は過去最高の4.1倍でした。生徒1人に対し、4社以上の求人がある「超売り手市場」になっています。

一方、高校新卒者で3年以内に離職した人は、およそ3人に1人の37.9パーセントです。大卒者を4.1ポイント上回っています。



このうち、1年以内に離職した人は半数近くに上り、職場への定着が課題となっています。



こうした中、体験を通して企業のことをより知ってもらい、就職を目指す高校生とのミスマッチを防ぐ狙いです。

■出展者

「そうそうそう。これをコテ全体で広げていく。」



福岡市に本社を置く左官業の会社は、コテを使ってモルタルを塗り広げる作業を体験してもらっていました。



体験会に出展したワケは。



■左官業 上慶・田尻祥平 副社長

「（左官業を知らない高校生は）多いと思います。やってみて、楽しさを分かってもらいたいなと。キツいだけじゃないことを教えたいなと思って。」



■体験した生徒

「（左官業は）知らなかったです。力加減が難しかったです。」

「きれいに塗るところが難しいのですが、きれいにできたら楽しいだろうなと思いました。」



高校生の就職活動が例年、本格化するのは7月ごろからです。この日の体験をきっかけに仕事への理解を深め、進路を考えていきます。