今日11日は、低気圧や前線の通過に伴い午前を中心に広く雨が降るでしょう。関東の沿岸部など、激しい雨や雷雨になる所もありそうです。

活発な雨雲 次第に東進

今日は前線を伴った低気圧が本州付近を東へ進みます。

沖縄は雲が多く、ときおりザッと雨が降りそうです。

九州と中国、四国は、雨が朝のうちにやむ所が多いでしょう。ただ、山陰では日中もにわか雨の可能性があります。

近畿と東海は朝まで、関東甲信は昼頃まで広く雨で、太平洋沿岸の地域ほど雨脚が強まるでしょう。局地的に激しく降りそうです。

北陸は、山沿いは湿った雪で、平地は断続的に雨が降るでしょう。雷を伴って強く降る所もあります。

東北は、昼頃にかけて日本海側を中心に所々で雨や雪が降るでしょう。

北海道は、南西部と北部は雪が降ったりやんだりで、ふぶくこともあり、東部も所々で雪が降りそうです。

最高気温 平年並みか高い所が多い

最高気温は、沖縄は20℃前後で、九州から東海は12℃前後の所が多い予想です。関東は冷たい北風が強めに吹いて、8℃前後に留まるでしょう。

北陸と東北も8℃前後で、札幌で3℃など北海道もプラスの気温となりそうです。



関東は平年より低くなりますが、そのほかの各地は平年並みか高いでしょう。気温が高めで、広く雨が降るため、雪解けが進みます。積雪の多い地域は、雪崩や屋根からの落雪、路面状況の悪化に注意が必要です。