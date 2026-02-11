（NY時間16:43）（日本時間06:43）時間外

フォード＜F＞ 13.80（+0.23 +1.70%）



フォード＜F＞が引け後に１０－１２月期決算（第４四半期）を公表しており、売上高は予想を上回ったものの、１株利益は予想を下回った。通期のガイダンスも公表し、予想を若干上回るＥＢＩＴの見通しを示している。



同社は声明で「利益改善に向けて、ＥＶの改善、景気循環に左右されにくい高収益事業の拡大、次世代中核製品の強化という３つのレバーに引き続き注力する。２６年度の設備投資のうち１５億ドルをフォード・エナジーの立ち上げ開始に充当予定だ」と述べた。



同社は、昨年末に想定外の関税負担に見舞われたものの、２６年は利益が大きく回復する見通しを示した。ハウスＣＦＯは、「関税制度の予想外の変更により、昨年見込んでいた約９億ドルのコスト削減が実現できなかった」と説明。トランプ政権は１２月２３日に同社へ通知し、この変更によってフォードの関税負担は実質的に20億ドルへ倍増したという。同ＣＦＯは「年末になってから予想外の変更について通知を受けた。その結果、関連する９億ドルを取り込めないことが分かった」と述べた。



今回の内容は、関税問題や不採算のＥＶ事業、さらに昨年のサプライヤー火災による主力Ｆシリーズの生産減少といった逆風に直面しながらも、利益回復を見込む姿勢を示している。同ＣＦＯは、１２月の関税問題がなければ昨年のＥＢＩＴは７７億ドルだったと述べている。



共和党主導で燃費・排出規制未達に対する罰金を撤廃する動きが進んでおり、高利益率のＳＵＶやピックアップを増産できる見通しから、投資家は利益回復を期待している。規制緩和により、自動車メーカーは利益率の高い低燃費ＳＵＶやピックアップをより自由に販売できるようになる。



また、長年課題だった高コスト体質の改善も進展している。同ＣＦＯは、昨年１５億ドルのコスト削減を実現し、目標を５０％上回ったと説明した。



アナリストは「株価は良いモメンタムを持っている。コスト構造改善に大きく前進しているように見える」との見解を示した。



株価は時間外で堅調に推移。



（１０－１２月・第４四半期）

・１株利益（調整後）：0.13ドル（予想：0.18ドル）

・売上高：459.0億ドル 4.8％減（予想：424億ドル）

フォード・ブルー：262.0億ドル 4％減（予想：250.2億ドル）

フォード・モデルｅ：13.0億ドル 7.1％減（予想：11.6億ドル）

フォード・プロ：149.0億ドル 8％減（予想：149.1億ドル）

・EBIT（調整後）：10.4億ドル（予想：11.6億ドル）

・EBITマージン（調整後）：2.3％（予想：2.33％）

フォード・ブルーEBIT：7.27億ドル（予想：8.31億ドル）

フォード・モデルｅEBIT：12.2億ドルの赤字（予想：13.0億ドルの赤字）

フォード・プロEBIT：12.3億ドル



（通期見通し）

・EBIT（調整後）：80～100億ドル（予想：88.6億ドル）

フォード・プロEBIT：65～75億ドル

フォード・ブルーEBIT：40～45億ドル

フォード・モデルｅEBIT：40～45億ドルの赤字

フォード・クレジット税引前利益：約25億ドル

・FCF（調整後）：50～60億ドル

・設備投資：95～105億ドル（予想：88.8億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

