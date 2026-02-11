タレントのＧＥＮＫＩＮＧ．が「１０年ぶり」のイメチェンを明かした。

１１日に更新されたインスタグラムに「Ｂｌｏｎｄｅ ｉｓ ｂａｃｋ １０年ぶりに、白髪の私が帰ってきたよ」と書き始めると、ホワイトブロンドにカラーチェンジした艶やかなヘアスタイル姿の動画をアップ。「やっぱりこのカラー、盛れすぎて優勝なんだけど ＮＥＷモードの私、またよろしくね ちなみにブリーチ全部で３回、カラー１回 合計８時間 笑」と続け、投稿を締めた。

この投稿にフォロワーからは「バービーお人形みたい」「眩しいよー」「懐かしすぎます」「大好きな髪色」「本当にお綺麗です」「きゃーーーーめちゃくちゃ可愛い」などの声が寄せられている。

ＧＥＮＫＩＮＧ．は２０１７年５月にタイで６時間におよぶ性別適合手術を受け、男性から女性に。同年７月に戸籍上で女性となり、８月には戸籍上の「本名変更」で元輝（げんき）から沙奈（さな）に変わった。２１年の誕生日に「１１月１８日、本日３７歳になりました」と年齢を初公表。２３年４月に「芸名はＧＥＮＫＩＮＧから．を追加してＧＥＮＫＩＮＧ． 名前は、田中沙奈から田中佐奈に」と改名を発表。同１０月に「ＭＡＸ６８ｋｇから今は５２ｋｇ」と１６キロ減量も報告し、身長については「私は１７３ｃｍです」と明かしている。