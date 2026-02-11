Íüº»Íå¤µ¤ó¤Ëº®¹çÃÄÂÎ¤Î¥á¥À¥ë¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
Ç®Àï¤Ä¤Å¤¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÏÂç²ñ5ÆüÌÜ¡Ê¼Â¼Á7ÆüÌÜ¡Ë¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤âÆüËÜÀª¤ÎÊ³Æ®¤ËÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤Î¥á¥À¥ë¡¢Íüº»Íå¤µ¤ó¤Î¥á¥À¥ë¡¢¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°²óËÌµþ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼º°Õ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¿¿¤Ã¹õ¤¤°°Õ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤¢¤ÎÆü¤«¤é¡¢4Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤ä¤Ã¤È¤½¤Î¼ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥À¥ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤¢¤ÎÆü¤ò¾å½ñ¤¤Ç¤¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦Íü¤µ¤ó¡ª
º®¹çÃÄÂÎ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÃË½÷¤Î¶¥µ»¤ò¼Â»ÜºÑ¤ß¡£É÷¤Ï°ÂÄê¤·¤ÆÈùÉ÷ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞ¤Ë²£É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊË½¤ìÇÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¡¢Æ±¤¸Âæ¡¢¤Ç¤¢¤ì¤ÐºòÆüÈô¤ó¤À¤Î¤Èº£ÆüÈô¤Ö¤Î¤È¤ÇÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤Ï¤º¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç¼ÂºÝ¤ËµÏ¿¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¦ÆüËÜ¡¢¤½¤³¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤¬¤Ä¤Å¤¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Á¥«¥é¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¿¨¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¦ÆüËÜ¤Î¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥×¥ì¥Ö¥Ä·»Ëå¤òÍÊ¤·¤ÆÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ä¤äÉÔ°Â¤¬»Ä¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Î¡Ö¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¥×¥ì¥Ö¥Ä·»Ëå¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¡£
¤à¤·¤íÉÝ¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢½÷»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç¾å°Ì¤òÆÈÀê¤¹¤ëÀª¤¤¤À¤Ã¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤«¡£ÃË»Ò¤Ï¸ß³Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷»Ò¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬ÆüËÜ¤ò¾å²ó¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÆüËÜ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Íüº»Íå¤µ¤ó¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥®¥¢¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£Íü¤µ¤ó¤ÎÈôÌö¤Ë¥á¥À¥ë¤Î¿§¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Íü¤µ¤ó¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤·¤Ë¤Ï¶â¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¯¤·ÉÝ¤¤¤±¤ì¤ÉÌÔÁ³¤ÈÇ³¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÅ¸Ë¾¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¥µ»¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï´Ý»³´õ¤µ¤ó¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¤µ¤ó¡¢Íüº»Íå¤µ¤ó¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¡£½÷»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¶â¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥¹¥È¥í¥à¤µ¤ó¤Ï1ÈÖ¼ê¡¢¶ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¥Ë¥«¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¤µ¤ó¤Ï3ÈÖ¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥í¥à¤µ¤óVS´Ý»³¤µ¤ó¡¢¥×¥ì¥Ö¥Ä¤µ¤óVSÍü¤µ¤ó¤È¶â¶ä¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·Þ¤¨·â¤ÄÆüËÜ½÷»Ò¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¡£ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º´Ý»³¤µ¤ó¤¬1°Ì¤«2°Ì¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢Âç¥¨¡¼¥¹¾®ÎÓÎÍÐÒ¤µ¤ó¤¬´ðËÜÅª¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ2ÈÖ¼ê¤ÎÁª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë2ÏÈ¤ÇÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÍü¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¥¡¼¥×¤â¤·¤¯¤Ï¹¤²¡¢Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤¬À¤³¦¤Î¥¨¡¼¥¹¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤ËÆ²¡¹¾¡Íø¤ò·è¤á¤ë¡¢¤³¤ó¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¤Þ¤º1ËÜÌÜ¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¶â¡¦¥¹¥È¥í¥à¤µ¤ó¤¬¤ä¤ä¥Ô¡¼¥¯¤«¤é¤Ï¸åÂà¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¥Ë¥«¡¦¥Ü¥À¥ó¤µ¤ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥ê¥¶¡¦¥¨¥À¡¼¤µ¤ó¤Ï100¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Î¤Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤â´Ý»³¤µ¤ó¤¬97¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç118.9ÅÀ¤È¤·¤Æ3°ÌÈ¯¿Ê¡£1°Ì¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¤Ï2.6ÅÀº¹¡¢µ÷Î¥¤Ë¤·¤Æ1¥á¡¼¥È¥ë¾¯¤·¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
2ËÜÌÜ¡¢ÃË»ÒÀª¤Ï¤¤¤º¤ì¤âKÅÀ¤«¤é100¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Î¤Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Èô¤Ö¤´¤È¤Ë¼¡¡¹¤Ë¥È¥Ã¥×¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Ç¤ä¤äÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿2ÈÖ¼ê¥é¥Ë¥·¥§¥¯¤µ¤ó¤¬²¼ÇÏÉ¾Ê¤¤¹102¥á¡¼¥È¥ë¡¦140.7ÅÀ¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç°ìµ¤¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÆüËÜ¤Ï¾®ÎÓÎÍÐÒ¤µ¤ó¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¡¦ÃåÃÏ¤È¤â¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤ï¤º¤«¤Ë¸åÂà¡£¤³¤³¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏµÕ¤Ë¥á¥À¥ë·÷³°¤Î5°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1°Ì¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤È¤Îº¹¤Ï10ÅÀ¡¢µ÷Î¥¤Ë¤·¤Æ5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3ËÜÌÜ¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥¯¥Ð¥ó¥À¥ë¤µ¤ó¤Ï¥³¡¼¥Á¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥²¡¼¥È¤ò²¼¤²¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡£¥Ò¥ë¥µ¥¤¥ºÉÕ¶á¤Þ¤ÇÈô¤Ù¤ì¤Ð¥²¡¼¥È¤ò²¼¤²¤¿¤Ö¤ó¤ÎÄÉ²Ã¤Î²ÃÅÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾¡Éé¤Îºö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¸«»ö¤ËÀ®¸ù¡£102¥á¡¼¥È¥ë¡¦128.9ÅÀ¤òÆÀ¤ÆºÆÉâ¾å¡£¥É¥¤¥Ä¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï3¿ÍÌÜ¤¬µ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤»¤º¸åÂà¡£¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Ï¥Ë¥«¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¤µ¤ó¤¬¤Þ¤ÀËÜÊª¤Î¥×¥ì¥Ö¥Ä¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¡£ÆüËÜ¤ÎÍü¤µ¤ó¤Ïµ÷Î¥96.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥Æ¥ì¥Þ¡¼¥¯¤â¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¦¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ë¼¡¤°3°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥È¥Ã¥×¤Î¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤È¤Ï12.3ÅÀº¹¡¢µ÷Î¥¤Ë¤·¤Æ6¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
4ËÜÌÜ¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥ê¥ó¥Ó¥¯¤µ¤ó¤Ï¼ÂÀÓ¤«¤é¤¹¤ë¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¦97.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÃåÃÏ¤â¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£129.3ÅÀ¤òÆÀ¤Þ¤¹¤¬¡¢4¿ÍÌÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¡£¥È¥Ã¥×¤Î¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Ï¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¤µ¤ó¤¬ÄÉ¤¤É÷¶¯¤Þ¤ëÆñ¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤ÇKÅÀÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Î¤Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀËÜÊª¤Î¥×¥ì¥Ö¥Ä¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢100¥á¡¼¥È¥ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç139.0ÅÀ¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÆó³¬Æ²¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë103¥á¡¼¥È¥ë141.6ÅÀ¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁ´Áª¼ê¤ÇºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤Ç¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ò¤«¤ï¤·¤Æ2°Ì¤ËÉâ¾å¡£1°Ì¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤È¤Îº¹¤Ï9.7ÅÀ¡£µ÷Î¥¤Ë¤·¤Æ5¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇºÆ¤ÓÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¸åÈ¾Àï¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï½ç°Ì¤ÎµÕ½ç¤ÇÈô¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£1ËÜÌÜ¡¢Àè¤ËÈô¤ó¤À»ÃÄê3°Ì¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï¥¹¥È¥í¥à¤µ¤ó¤¬101.0¥á¡¼¥È¥ë¡¦132.1ÅÀ¤ÎÂç¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÃåÃÏ¤â·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Å¤¯ÆüËÜ¤Î´Ý»³¤µ¤ó¤Ï97.5¥á¡¼¥È¥ë¡¦122.8ÅÀ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ËºÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÈô¤ó¤À¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¥Ë¥«¡¦¥Ü¥À¥ó¤µ¤ó¤Ï98.5¥á¡¼¥È¥ë¡¦126.1ÅÀ¤È¤·¡¢1°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£ÆüËÜ¤Ï»ÃÄê3°Ì¤Ë¸åÂà¤·¡¢¼ó°Ì¤Î¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¤Îº¹¤Ï13.0ÅÀ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ÷Î¥¤Ë¤·¤Æ6.5¥á¡¼¥È¥ë¡£
¸åÈ¾2ËÜÌÜ¡¢´é¤Ö¤ì¤ÈÃÏÎÏ¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ¤¬Âç¤¤¯¤Þ¤¯¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£Àè¤ËÈô¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¤µ¤ó¤¬98.5¥á¡¼¥È¥ë¡¦134.3ÅÀ¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï¤³¤³¤Ç¥¹¥ó¥À¥ë¤µ¤ó¤¬¼ºÂ®¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤Ê¤ê¡¢97¥á¡¼¥È¥ë¡¦130.1ÅÀ¤ÇÆüËÜ¤ËºÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¢¤â¤Ã¤È¤âÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ë¥·¥§¥¯¤µ¤ó¤¬101¥á¡¼¥È¥ë¡¦142.0ÅÀ¤Î¸«»ö¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤µ¤é¤Ëº¹¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£2°ÌÆüËÜ¤È¤Îº¹¤Ï20.7ÅÀ¡¢µ÷Î¥¤Ë¤·¤Æ10¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤Ë¥×¥ì¥Ö¥Ä·»Ëå¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¶â¤Ï¤«¤Ê¤êÇ»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥é¥Ë¥·¥§¥¯¤µ¤ó¤¬MVP¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸åÈ¾3ËÜÌÜ¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÈÆüËÜ¤Î·ã¤·¤¤¶ä¥á¥À¥ëÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Àè¤ËÈô¤ó¤À¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥¯¥Ð¥ó¥À¥ë¤µ¤ó¤Ï99.5¥á¡¼¥È¥ë¡¦131.4ÅÀ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡£¤Ä¤Å¤¯Íü¤µ¤ó¤Ï97¥á¡¼¥È¥ë¡¦125.6ÅÀ¤ÇºÆ¤Ó¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬2°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Ï¥Ë¥«¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¤µ¤ó¤¬98.5¥á¡¼¥È¥ë¡¦132.7ÅÀ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÃå¼Â¤Ë¼ó°Ì¸Ç¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï2°Ì¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ò4.5ÅÀº¹¤ÇÄÉ¤¦3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¶ä¤¬³Í¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢º®¹çÃÄÂÎ½é¤Î¥á¥À¥ë¤¬³Í¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤³¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾ºÇ½ª4ËÜÌÜ¡£¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦³Æ¹ñ¤¬¥³¡¼¥Á¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥²¡¼¥È¤ò²¼¤²¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¤Î²ÃÅÀ¡õµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¤â¤Ë¥²¡¼¥È¤ò²¼¤²¤ÆÈô¤Ó¡¢ÄÉ²Ã¤Î²ÃÅÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£ÆüËÜ¤ÎÆó³¬Æ²¤µ¤ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥³¡¼¥Á¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥²¡¼¥È¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ï²ÃÅÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¤Î95¡ó¡á101.5¥á¡¼¥È¥ë¡×¤Ë¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤101¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¡£ÄÉ²Ã¤Î²ÃÅÀ4.5ÅÀ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢134.1ÅÀ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢ÆüËÜ¤Ïº®¹çÃÄÂÎ½é¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡ª
»ÃÄê2°Ì¤ÇÈô¤ó¤À¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥ê¥ó¥Ó¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¥²¡¼¥È¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢100.5¥á¡¼¥È¥ë¡¦133.9ÅÀ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡£ÆüËÜ¤ò¤«¤ï¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆËÜÍè¤Î¥×¥ì¥Ö¥Ä¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢102¥á¡¼¥È¥ë¡¦141.5ÅÀ¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¡£¤µ¤¹¤¬À¤³¦¤Î¥¸¥ã¥ó¥×²¦¹ñ¡¦¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¸«»ö¤Ê¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢º£Æü¤Ï¡¢Å¨¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª
¢²ù¤·¤¤Æ¼¤È´ò¤·¤¤Æ¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÆ¼¤Ï¤¤Ã¤È´ò¤·¤¤Æ¼¡ª
ºÇ½ªÅª¤Ë2°Ì¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¤Îº¹¤Ï4.3ÅÀº¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤È50¥»¥ó¥ÁÈô¤ó¤Ç¥³¡¼¥Á¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥³¡¼¥Á¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¤»¤º¤Ë¤Ò¤È¤Ä¾å¤Î¥²¡¼¥È¤«¤é¤â¤¦2¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÈô¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¤È·«¤ê¸À¤âÉâ¤«¤Ö¤¯¤é¤¤¤ÎÀË¤·¤¤º¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸·¤·¤¤¶¥¤ê¹ç¤¤¤Î¤Ê¤«¤ÇÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°²ó¤ÏÈ½Äê¤È¤¤¤¦ÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¥á¥À¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤¢¤ÎÆü¤Î¥á¥À¥ë¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×Àª¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Á´¼ïÌÜ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤ëÃË½÷¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ç¤â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¾®ÎÓÎÍÐÒ¤µ¤ó¤¬¸ÞÎØ¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö¥é¡¼¥¸¤«¤éËÜµ¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨±³¤Ç¤¹¡Ë¡£ÌÜ³Ð¤á»Ï¤á¤¿¥×¥ì¥Ö¥Ä·»Ëå¤ÈÌ¾¾¡Éé¤ò±é¤¸¡¢¤½¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
Íü¤µ¤ó¡ª¤¢¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤é¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¾å½ñ¤´°Î»¡ª