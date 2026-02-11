ＷＢＣ日本代表の阪神・佐藤輝明内野手（２６）と阪神・掛布雅之ＯＢ会長（７０）＝スポーツ報知評論家＝の新旧キング対談が、このほどキャンプ地の沖縄・宜野座で実現した。昨季、球団の生え抜き選手では１９８４年の掛布氏以来の本塁打王に輝いた輝が進化の理由、ＷＢＣへの思いなどをミスター・タイガースに激白した。（取材・構成 島尾浩一郎、中野雄太）＝後編＝

―バットについて

掛布（以下、掛）「１年目、２年目はバットの形が決まっていませんと言っていたのを覚えているんだけど、今はバットの形などはこれだというのを決めている？」

佐藤輝（以下、輝）「ほぼ変えていないですね」

掛「１回、（２３年のシーズン中に）森下のバットを借りて使っていたでしょ？」

輝「ずっとそれからその（形の）バットです。ちょっと長くしたりというのはあるんですけど」

掛「長さは３半（３３・５インチ）？」

輝「最初３半から始まって、どんどん長くして今は３４とか使っています」

掛「そうなんだ。４半は使い切れない？」

輝「まだ使ったことはないですね」

掛「福留なんかも４半を使っていた。落合さんなんかもっと長かった。１回試してみたら。違う世界が見られるかもしれない。私も１回４半を使ったことがあった。田淵さんが４半だったから、バットを貸して下さいと言って打ったんだけど、背も小さかったので４半は使い切れなかった」

輝「そうだったんですね」

掛「今のスイングは下半身リードだから長いバットでも体に巻き付いてくるので、さらに良くなる可能性はあるんじゃないかなと思う」

輝「（バットをメーカーに）頼んでみます。試したことないので、ちょっと試してみます」

―ＷＢＣに向けて。

掛「ＷＢＣ日本代表として自分に対する期待みたいなものはありますか？」

輝「まずはしっかり（試合に）出たいなと」

掛「やっぱり向こう（メジャー）のピッチャーを打ち崩したいよな」

輝「なかなか対戦する機会がないので、すごくいい機会ですし。打席に立ってナンボなんで、立ちたいという気持ちが強いです」

掛「大谷のバッティングを実際に見て参考になる部分があるかもしれないね」

輝「生で見る機会もないし、映像で見るのと違うと思う。見るのもそうだし、チャンスがあれば話も聞きたいです」

掛「大谷選手もバットを長くしているもんね。俺は３４半のバットはすごい武器になると思う」

◆佐藤 輝明（さとう・てるあき）１９９９年３月１３日、大阪・大東市生まれ。２６歳。仁川学院（兵庫）では通算２０本塁打。甲子園出場はなし。近大では関西学生リーグ通算１４本塁打（８２年発足の新リーグ記録）。２０年ドラフト１位で阪神入団。２５年に本塁打、打点の２冠。通算６６０試合で打率２割６分３厘、１２４本塁打、４１２打点。１８７センチ、１００キロ。右投左打。推定年俸４億５０００万円。独身。