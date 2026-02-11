プレミアリーグ 25/26の第26節 エバートンとボーンマスの試合が、2月11日04:30にエバートン・スタジアムにて行われた。

エバートンはティエルノ・バリー（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、アミン・アドリ（FW）、ライアン・クリスティー（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。エバートンのイリマン・ヌジャイ（FW）がPKを決めてエバートンが先制。

ここで前半が終了。1-0とエバートンがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、ボーンマスが選手交代を行う。アレク・トート（MF）からエネス・ウナル（FW）に交代した。

58分、ボーンマスが選手交代を行う。エバニウソン（FW）からイーライ ジュニア・クルーピ（FW）に交代した。

61分ボーンマスが同点に追いつく。アドリアン・トラファート（DF）のアシストからRayan（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

62分、エバートンは同時に2人を交代。ティエルノ・バリー（FW）、タイリクエ・ジョージ（MF）に代わりベト（FW）、ハリソン・アームストロング（MF）がピッチに入る。

64分ボーンマスが逆転。ジェームズ・ヒル（DF）のアシストからアミン・アドリ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

69分にエバートンのジェイク・オブライエン（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ボーンマスが1-2で勝利した。

なお、エバートンは66分にベト（FW）に、またボーンマスは57分にRayan（FW）、81分にデイビッド・ブルックス（MF）、90+6分にアレックス・ヒメネス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-11 06:40:12 更新