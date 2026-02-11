プレミアリーグ 25/26の第26節 トットナムとニューカッスルの試合が、2月11日04:30にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。

トットナムはシャビ・シモンズ（FW）、ドミニク・ソランケ（FW）、ウィルソン・オドベール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、アンソニー・ゴードン（FW）、アントニー・エランガ（FW）らが先発に名を連ねた。

35分、トットナムが選手交代を行う。ウィルソン・オドベール（FW）に代わりマティス・テル（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+5分に試合が動く。ニューカッスルのマリック・ティアウ（DF）がゴールを決めてニューカッスルが先制。

ここで前半が終了。0-1とニューカッスルがリードしてハーフタイムを迎えた。

トットナムは後半の頭から選手交代。イブ・ビスマ（MF）からジョアン・パリーニャ（MF）に交代した。

64分トットナムが同点に追いつく。パプマタル・サール（MF）のアシストからアーチー・グレイ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、68分ニューカッスルが逆転。アンソニー・ゴードン（FW）のアシストからジェイコブ・ラムジー（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ニューカッスルが1-2で勝利した。

なお、トットナムは41分にパプマタル・サール（MF）、62分にジェド・スペンス（DF）、67分にシャビ・シモンズ（FW）に、またニューカッスルは59分にダン・バーン（DF）、89分にブルーノ・ギマランイス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-11 06:40:16 更新