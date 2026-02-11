スポーツの分野で活躍した選手や団体に贈られる「県スポーツ表彰」。

その表彰式が長崎市で行われました。

優秀な成績を収めた選手や団体などに贈られる「県スポーツ表彰」。

「スポーツ特別賞」を代表して受け取ったのは、吉武 まひろ選手(23)です。

吉武選手は、島原特別支援学校で教員をしながら競技を続けています。

去年10月に行われた23歳以下のレスリング世界選手権では、72キログラム級に出場。

見事、3位に輝きました。

（吉武 まひろ選手）

「3位という結果で世界とまだまだ戦えると思ったし、もっと高いレベルを目指すきっかけになれたのでよかった。

今年はシニアの世界選手権を目指して、また一から頑張りたい」

パラ陸上競技の臼木 大悟選手(21)。

「スポーツ特別賞」を受賞しました。

十八親和銀行で勤務する臼木選手は、去年5月に静岡県で行われた国際陸上大会で、男子400メートルの軽度の知的障害クラスで日本記録を樹立。

また 別の大会で、男子200メートルの軽度の知的障害クラスでも日本記録を樹立していて、今年も記録更新を意気込みます。

（臼木 大悟選手）

「日本記録を出した時は手ごたえは十分あったが、今年は48秒台、47秒台を出せるような選手になっていきたい」

特別賞には、去年12月のアジアユースパラ競技大会の水泳競技で2冠を達成した、長崎日大高校の森田 悠月選手ら9人に贈られました。

スポーツ表彰全体では、個人53人、15団体が選ばれています。