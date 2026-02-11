整形総額2,000万円という驚愕の投資額を明かし、デリケートゾーンの整形までも告白した26歳女性が、現在の完璧な美貌からは想像もつかない“過去の姿”を披露した。

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』の新企画「シリコンズラブ 〜整形女の恋物語〜」では、理想の容姿を手に入れるために心身を削った女性たちが、真実の愛を求めて集結。2月10日放送回では、キャバクラ嬢のれな（26）が、自身のルーツである整形前の写真を公開した。

全身整形済みだと明かし、「見た目と機能的な面で整形した」とデリケートゾーンの整形まで告白していたれな。そんな彼女が、ディナーの席で「整形前の姿」が話題となると、「ノーマルカメラで撮った写真なくて、加工写真でもいいですか？」「加工されてるのしかないから許して！」と公開。

「待って、これちょっとずるくない？（笑）加工されてる！」と、当時のカメラアプリによる補正を指摘するつっこまれるも、「ノーマルないの！」「B6（加工アプリ）で加工されてるのしかないの！」と懇願。

加工フィルターを通さなければ当時の自分を残せなかったという事実は、彼女が抱えていたコンプレックスの深さと、それを克服するために歩んできた2,000万円分の道のりを象徴。スタジオからは、「本気で見せたくないんじゃない？」「撮れないんだよね、ノーマルで」などと、れなの気持ちに寄り添う声が上がっていた。