◇プロ野球・ロッテ1軍春季キャンプ(宮崎・都城市)

ロッテ・高野脩汰投手が、春季キャンプでの取り組みなどについて明かしました。

1年目から10登板以下にとどまっていた高野投手でしたが、昨季は37試合のリリーフ登板で防御率1.84をマークするなどブレイク。チームが最下位に沈む中でも存在感を見せていきました。

自主トレでは順調な調整ができたようで、勢いそのままに入ったキャンプイン。「第1クールからしっかり傾斜で投げ込んで、ピッチングも自分が思っていた以上の回数入ることができたので、調子としてはすごいよかったな」と順調な様子をのぞかせました。

昨季は特徴的なフォームから投げ込まれる、直球とフォークで打者を打ち取ってきましたが「フォークくらいの信頼をおけるような変化球を習得できるように取り組んでいます」と新球種についても明言。直球に磨きをかけながら、スライダーの精度をあげることと、新たにカーブを覚えることに着手しているそうで「どっちも感覚よくこられているので、実戦で使っていければいいな」と思いを明かしました。

今シーズンに向けては「まだまだ、この1年間しか投げられていませんし、今年も自分にとっては勝負の年だと思っているので、油断することなくしっかり地に足をつけてやっているつもりです」と笑顔。続けて「どこのポジションでも投げられることがセールスポイントだと思っているので、1年を通して手薄になったところに自分をはめていただけるようなユーティリティープレイヤーとしてやっていきたい」と意気込みました。