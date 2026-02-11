『ラムネモンキー』マチルダを殺したのは…ビデオ屋の店主!?【第5話あらすじ】
俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演を務めるフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜 後10：00）の第5話が11日に放送されるを前に、あらすじ、場面カットが公開された。
【写真】フォントが渋い！…ラムネモンキーのポスタービジュアル
今作の主人公は吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の３人。中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生だが、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した３人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す「1988青春回収ヒューマンコメディ」だ。
■第5話あらずじ
マチルダこと宮下未散（木竜麻生）の失踪について調べている吉井雄太（反町隆史）、藤巻肇（大森南朋）、菊原紀介（津田健次郎）は、当時映画研究部の部室にしていた「ビデオジュピター」の店主に前科があったという情報を得る。警察署に来て店主について調べるよう依頼する３人に、鶴見巡査（濱尾ノリタカ）はうんざり。
一方、贈賄の容疑で起訴されている雄太は公判に向けての準備を進める。無罪を主張し争うつもりの雄太だったが、兄の健人（松村雄基）や妻の絵美（野波麻帆）と話すにつれ、容疑の一部を認めて早期解決を図る考えに傾いていく。
店主の名前・蛭田哲夫まではなんとか突き止めた肇と紀介。西野白馬（福本莉子）が働く「ガンダーラ珈琲」で、３人は店主について話し合う。鶴見の調べで、蛭田の前科がアダルト雑誌の違法制作・販売だったことも判明。記憶の中では「親切な兄ちゃん」だったが、彼の目的はマチルダだったのかもしれない。雄太の頭の中には奇妙な記憶がよみがえってきて…。
雄太たちは“ジュピターの家”という謎の組織を運営している人物の情報を得る。普段はバンコクの豪邸に住んでいるが、月に一度、日本で集会を開いているらしい。ちょうど今、彼が日本にいることに気づいた一同は、早速“ジュピターの家”へ。中学時代以来の再会を果たした３人を、手荒く歓迎する蛭田。そして、マチルダについて尋ねると、蛭田は思いも寄らない事実を語り出し…。
