◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第5日 バイアスロン 男子20キロ（2026年2月10日 アンテルセルバ・バイアスロンアリーナ）

10日に行われたバイアスロン男子20キロで銅メダルを獲得したストゥルラホルム・レグライ（28＝ノルウェー）が、レース後のインタビューで浮気をしたと報告した。AP通信が報じた。

22年北京五輪男子リレー金メダリストのレグライは、個人種目で自身初のメダル獲得となった。しかし、ノルウェー放送協会NRKのインタビューで「6カ月前、私は生涯の愛に出会いました。世界で一番美しく、一番優しい人です。そして3カ月前、私は人生最大の過ちを犯し、彼女を裏切ってしまいました」と涙をこらえながら明かした。

恋人には、五輪開幕直前の1週間前に打ち明けたという。「きっと今は多くの人が、僕を違った目で見ているだろうけど、僕は彼女だけを見ているんだ」ときっぱり。本来なら誇らしいはずのインタビューでまさかの“私生活ぶっちゃけ“に、「今こうして何を言おうとしているのかよく分からないけど、最近は競技が二の次だった。彼女とこの気持ちを共有できたらいいのに」と訴えた。

レグライはその後の記者会見で「自分で選んだことです。さまざまな選択をすることで人生は形づくられます。だから今日、私は自分のしたことを世界に伝えるという選択をしました」と説明。彼女が私にとって本当に大切な存在であることを分かってくれるかもしれないし、分かってくれないかもしれない」と続け、金メダルを獲得したチームメートのヨハンオラフ・ボトン（26＝ノルウェー）よりも注目を集めてしまったことに「ヨハンの一日を台無しにしていなければいいのですが。あのインタビューは本当に自分勝手だったかもしれません」と謝罪した。